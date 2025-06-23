Sri Mulyani Transfer Rp16,71 Triliun Tunjangan Profesi Guru ke 1,44 Juta Rekening

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahap I-2025 sebesar Rp16,71 triliun kepada sekitar 1,44 juta guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND). Realisasi ini menjadi penanda keberhasilan penerapan mekanisme baru penyaluran TPG yang lebih cepat, langsung dan transparan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, penyaluran TPG dilakukan langsung ke rekening masing-masing guru, tanpa melalui perantara atau birokrasi rumit sejak Maret 2025. Mekanisme baru ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan memastikan hak para guru diterima secara tepat waktu dan akuntabel.

“Bukan hanya Toothless saja yang bergerak gesit, penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) juga kini lebih cepat, langsung, dan transparan!” tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram yang menggunakan referensi karakter dari film How to Train Your Dragon, Senin (23/6/2025).

Pemerintah mengalokasikan total anggaran TPG tahun 2025 sebesar Rp66,92 triliun, yang ditujukan untuk 1.522.727 guru penerima di seluruh Indonesia.

Penyaluran tahap II akan dimulai pada bulan ini, dengan nilai dan jumlah penerima yang disesuaikan berdasarkan hasil realisasi tahap pertama.

Langkah percepatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara serta mendukung kesejahteraan para pendidik.

“Peran guru sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, semangatnya adalah kekuatan bagi masa depan Indonesia,” tegas Sri Mulyani.

Transformasi sistem penyaluran tunjangan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan publik yang responsif dan berorientasi hasil, terutama dalam sektor pendidikan yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang.

Perlu diketahui, tunjangan guru aparatur sipil negara daerah (ASND) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana realisasinya telah mencapai Rp16,71 triliun untuk 1,44 juta guru per Juni 2025.