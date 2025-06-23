Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Transfer Rp16,71 Triliun Tunjangan Profesi Guru ke 1,44 Juta Rekening

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |16:18 WIB
Sri Mulyani Transfer Rp16,71 Triliun Tunjangan Profesi Guru ke 1,44 Juta Rekening
Sri Mulyani Transfer Rp16,71 Triliun Tunjangan Profesi Guru ke 1,44 Juta Rekening. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahap I-2025 sebesar Rp16,71 triliun kepada sekitar 1,44 juta guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND). Realisasi ini menjadi penanda keberhasilan penerapan mekanisme baru penyaluran TPG yang lebih cepat, langsung dan transparan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, penyaluran TPG dilakukan langsung ke rekening masing-masing guru, tanpa melalui perantara atau birokrasi rumit sejak Maret 2025. Mekanisme baru ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan memastikan hak para guru diterima secara tepat waktu dan akuntabel.

“Bukan hanya Toothless saja yang bergerak gesit, penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) juga kini lebih cepat, langsung, dan transparan!” tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram yang menggunakan referensi karakter dari film How to Train Your Dragon, Senin (23/6/2025).

Pemerintah mengalokasikan total anggaran TPG tahun 2025 sebesar Rp66,92 triliun, yang ditujukan untuk 1.522.727 guru penerima di seluruh Indonesia. 

Penyaluran tahap II akan dimulai pada bulan ini, dengan nilai dan jumlah penerima yang disesuaikan berdasarkan hasil realisasi tahap pertama.

Langkah percepatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara serta mendukung kesejahteraan para pendidik.

“Peran guru sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, semangatnya adalah kekuatan bagi masa depan Indonesia,” tegas Sri Mulyani.

Transformasi sistem penyaluran tunjangan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan publik yang responsif dan berorientasi hasil, terutama dalam sektor pendidikan yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang.

Perlu diketahui, tunjangan guru aparatur sipil negara daerah (ASND) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana realisasinya telah mencapai Rp16,71 triliun untuk 1,44 juta guru per Juni 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189710//sejarah_oxford-zF15_large.jpg
Asal Usul Oxford, Kampus Tertua yang Jadi Tempat Mengajar Sri Mulyani Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189443//sri_mulyani-IUwu_large.jpg
Kisah Mantan Menkeu Sri Mulyani yang Akan Mengajar Calon Pemimpin Global di Universitas Oxford
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188705//sri_mulyani-uPQ6_large.jpg
Reaksi Sri Mulyani Didapuk Mengajar di  Blavatnik School of Government Oxford University 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188700//sri_mulyani-oxYc_large.jpg
Sri Mulyani Akan Mengajar di Blavatnik School of Government Oxford University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/624/3188011//pppk-4coI_large.jpg
Cara dan Syarat Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025, Ini Alokasi Formasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/624/3187450//guru-iQb4_large.jpg
Kisah Asnat Nenabu, Guru PAUD Honorer yang Diangkat Jadi PPPK Setelah 36 Tahun Mengabdi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement