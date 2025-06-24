Apple Bangun Pabrik di Indonesia, Rosan: Sudah Beli Tanah

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani mengungkapkan Batam kini menjadi primadona bagi investasi di sektor digital infrastruktur, khususnya pusat data, serta menarik minat besar dari raksasa teknologi global, Apple.

1. Dorong Apple Investasi

Rosan menyebutkan bahwa pihaknya aktif mendorong Apple untuk masuk dan upaya tersebut membuahkan hasil.

"Tadi sempat disinggung Apple betul karena kami juga salah satu yang mendorong Apple untuk masuk dan mereka sudah membeli lahan sebetulnya di Batam untuk berinvestasi melalui vendor-vendornya," tegas Rosan dalam agenda penandatanganan MoU di kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Dia menambahkan, ke depannya akan ada beberapa vendor dari Apple yang juga akan masuk ke Pulau Batam, menandakan prospek yang sangat luar biasa.