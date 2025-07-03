Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Turun Tipis Hari Ini, Segram Jadi Segini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |09:54 WIB
Harga Emas Antam Turun Tipis Hari Ini, Segram Jadi Segini
Harga Emas Antam Turun Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) turun tipis hari ini setelah beberapa hari mengalami kenaikan. Emas Antam melemah Rp2.000 menjadi Rp1.911.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diperoleh jika pemilik ingin menjual emas batangan juga turun sebesar Rp2.000 menjadi Rp1.755.000 per gram.

Meski harga emas dan buyback mengalami perubahan seperti tercantum di halaman depan situs resmi Antam, harga produk lainnya masih mengikuti perdagangan sebelumnya.

Harga emas Antam ini berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Namun, di laman resmi tersebut, beberapa jenis pecahan emas masih belum tersedia.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah sebesar 0,45%, pembeli dapat menyertakan nomor NPWP saat melakukan transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam per Kamis (3/7/2025), dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp998.000

Emas 1 gram: Rp1.911.000

Emas 2 gram: Rp3.732.000

Emas 3 gram: Rp5.573.000

Emas 5 gram: Rp9.255.000

 







