HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Penyebab Pekerja Gagal Dapat BSU 2025 Rp600.000

Ameiliani Putri , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |07:01 WIB
3 Penyebab Pekerja Gagal Dapat BSU 2025 Rp600.000
3 Penyebab Pekerja Gagal Dapat BSU 2025 Rp600.000 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Tiga penyebab pekerja gagal mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Rp600.000. Saat ini, proses pencairan BSU 2025 terus dilakukan. Hingga saat ini, BSU 2025 telah tersalurkan kepada 11,46 juta pekerja dari total target penerima sebanyak 17,3 juta.

“Bantuan subsidi upah yang untuk angka di bawah Rp3,5 juta untuk UMP dan UMK ini sudah terserap lagi 11,46 juta sehingga masih ada sisa dari target 17,3 juta,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta.

BSU merupakan Program Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama 2 bulan yang dibayarkan sekaligus dengan total Rp600.000 dan target penerima 17 juta pekerja.

BSU disalurkan melalui Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BSI khusus untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Kemnaker mengantisipasi bagi penerima BSU yang tidak memiliki bank Himbara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Berikut ini tiga penyebab dana BSU 2025 Rp600.000 tidak cair masuk ke rekening pekerja seperti dilansir Instagram Kemnaker.

1. Tidak Memenuhi Syarat

Tidak lolos verifikasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

2. Sudah Menerima Bantuan Lain

Misalnya menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun berjalan.

3. Masalah Data Rekening

- Rekening ganda/duplikat
- Rekening tutup, pasif, tidak valid atau dibekukan
- Data rekening tidak sesuai NIK atau tidak terdaftar

Namun, pekerja yang memenuhi syarat tidak perlu khawatir BSU belum cair, sebab pencairan BSU akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero). 

"Kalau kamu sebenarnya berhak menerima BSU, tapi terkendala rekening, bantuannya tetap bisa disalurkan lewat Pos Indonesia. Lakukan pengecekan secara mandiri di bsu.kemnaker.go.id," tulisnya.

 

