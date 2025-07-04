Bandung Geser Jakarta Jadi Kota Termacet di Indonesia

Bandung kini menjadi kota paling macet di Indonesia. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Jakarta tidak lagi menjadi kota termacet di Indonesia. Menurut data TomTom Traffic, Bandung kini menjadi kota paling macet di Tanah Air.

Berdasarkan rata-rata waktu perjalanan, lalu lintas di Bandung mencapai 33 menit per 10 kilometer (km), atau naik 30 detik dibandingkan tahun sebelumnya. Catatan ini membuat Bandung menjadi kota dengan waktu tempuh terlama di Indonesia.

"Bandung menempati peringkat ke-12 dunia sebagai kota termacet," tulis Data TomTom Traffic yang dikutip Jumat (4/7/2025).

Di bawah Bandung, ada Medan di peringkat ke-15 dunia dengan waktu perjalanan 32 menit per 10 km, dan Palembang di peringkat ke-53 dunia dengan waktu perjalanan 28 menit per 10 km.

Selanjutnya, Surabaya berada di peringkat ke-70 dunia dengan waktu perjalanan 27 menit per 10 km, dan Jakarta menempati peringkat ke-90 dunia dengan waktu perjalanan 26 menit per 10 km.

Selain itu, kemacetan di Bandung juga terlihat dari selisih waktu tempuh antara jam sibuk dan waktu optimal. Perjalanan sejauh 10 km di Bandung bisa memakan waktu hingga 1 jam 15 menit saat jam sibuk.

Selisih waktu terbesar antara jam sibuk dan waktu normal inilah yang membuat Bandung dinobatkan sebagai kota termacet di Indonesia.