Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Proyek Hunian Jakarta Kini Fokus Kualitas Hidup dan Keberlanjutan Lingkungan

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |20:03 WIB
Proyek Hunian Jakarta Kini Fokus Kualitas Hidup dan Keberlanjutan Lingkungan
Pembangunan hunian di Jakarta kini menekankan integrasi antara tempat tinggal, fasilitas publik, dan area komersial. (Foto: okezone.com/Summarecon)
A
A
A

JAKARTA — Pembangunan hunian di Jakarta kini menekankan integrasi antara tempat tinggal, fasilitas publik, dan area komersial, dengan fokus pada kualitas hidup penghuninya. Konsep kawasan ini dirancang dengan infrastruktur berstandar tinggi serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan, menciptakan lingkungan perkotaan yang modern, terencana, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat masa depan.

Pengembangan kawasan hunian modern di koridor Utara–Timur Jakarta menunjukkan pertumbuhan yang progresif dan terencana, dengan perhatian pada integrasi fungsi hunian, fasilitas publik, dan area komersial. Keberhasilan pembangunan kawasan ini juga diakui melalui sejumlah penghargaan properti tingkat regional.

Executive Director Summarecon Agung Magdalena Juliati mengatakan bahwa keberhasilan kawasan terpadu di Jakarta merupakan hasil perencanaan matang dan berkelanjutan. 

“Reputasi kawasan terpadu ini dibangun melalui adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, inovasi, serta menjaga kualitas konstruksi melalui standar internal yang ketat. Semua itu dilakukan agar hunian dan fasilitas pendukung dapat berjalan selaras dengan kebutuhan penghuni,” ujarnya, Sabtu (7/3/2026). 

Kawasan ini dikembangkan dengan konsep low-density, didukung infrastruktur kota berstandar tinggi, termasuk sistem keamanan 24 jam, pengelolaan air bersih, jaringan internet berkecepatan tinggi, serta sistem pengelolaan air limbah. Setiap klaster hunian dirancang agar memiliki akses mudah ke fasilitas publik, sekolah, area komersial, serta ruang terbuka hijau.

Dari sisi konektivitas, kawasan tersebut terhubung dengan jaringan jalan utama dan akses tol, sehingga memudahkan mobilitas dan mendukung nilai investasi jangka panjang. Aktivitas sosial dan lifestyle juga diperkuat melalui pusat kuliner dan ruang interaksi komunitas yang menghadirkan lingkungan hidup dinamis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/470/3204342//rumah-8kgd_large.jpg
Rumah Layak Huni Jadi Prioritas di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/470/3203579//huntara-5aY9_large.jpg
44 Blok Huntara Aceh Utara Rampung Sebelum Lebaran, 5 Sudah Dihuni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/470/3202251//huntara-7N3x_large.jpg
Perdebatan Genteng vs Seng, Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera Tak Cukup Rp60 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/470/3199622//hotel-gKn4_large.png
Tidak Semua Penginapan di Jakarta Kena Pajak Hotel, Ini Tempat yang Dikecualikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/470/3198162//hunian_sementara-Kmok_large.jpg
Huntara Simpang Ulim di Aceh Timur Diresmikan, Ini Fasilitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/470/3197103//menteri_atr_nusron-UK6C_large.jpg
3 Fakta Revisi Tata Ruang dan Jaminan Sertifikat Tanah Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement