Proyek Hunian Jakarta Kini Fokus Kualitas Hidup dan Keberlanjutan Lingkungan

Pembangunan hunian di Jakarta kini menekankan integrasi antara tempat tinggal, fasilitas publik, dan area komersial. (Foto: okezone.com/Summarecon)

JAKARTA — Pembangunan hunian di Jakarta kini menekankan integrasi antara tempat tinggal, fasilitas publik, dan area komersial, dengan fokus pada kualitas hidup penghuninya. Konsep kawasan ini dirancang dengan infrastruktur berstandar tinggi serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan, menciptakan lingkungan perkotaan yang modern, terencana, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat masa depan.

Pengembangan kawasan hunian modern di koridor Utara–Timur Jakarta menunjukkan pertumbuhan yang progresif dan terencana, dengan perhatian pada integrasi fungsi hunian, fasilitas publik, dan area komersial. Keberhasilan pembangunan kawasan ini juga diakui melalui sejumlah penghargaan properti tingkat regional.

Executive Director Summarecon Agung Magdalena Juliati mengatakan bahwa keberhasilan kawasan terpadu di Jakarta merupakan hasil perencanaan matang dan berkelanjutan.

“Reputasi kawasan terpadu ini dibangun melalui adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, inovasi, serta menjaga kualitas konstruksi melalui standar internal yang ketat. Semua itu dilakukan agar hunian dan fasilitas pendukung dapat berjalan selaras dengan kebutuhan penghuni,” ujarnya, Sabtu (7/3/2026).

Kawasan ini dikembangkan dengan konsep low-density, didukung infrastruktur kota berstandar tinggi, termasuk sistem keamanan 24 jam, pengelolaan air bersih, jaringan internet berkecepatan tinggi, serta sistem pengelolaan air limbah. Setiap klaster hunian dirancang agar memiliki akses mudah ke fasilitas publik, sekolah, area komersial, serta ruang terbuka hijau.

Dari sisi konektivitas, kawasan tersebut terhubung dengan jaringan jalan utama dan akses tol, sehingga memudahkan mobilitas dan mendukung nilai investasi jangka panjang. Aktivitas sosial dan lifestyle juga diperkuat melalui pusat kuliner dan ruang interaksi komunitas yang menghadirkan lingkungan hidup dinamis.