Rumah Layak Huni Jadi Prioritas di RI

JAKARTA - Rumah layak huni menjadi prioritas di Indonesia. Tidak hanya di perkotaan, rumah layak huni juga harus diimplementasikan di pedesaan.



Hal inilah yang kini dirasakan warga Desa Jahitan, Seruyan Hilir, Kalimantan Tengah, setelah rumah mereka diperbaiki melalui program Pondasi.



Salah satunya Mujianto, dia sebelumnya harus menelan pil pahit ketika huniannya porak-poranda dan hampir ambruk akibat dihantam angin kencang yang melanda wilayah tempat tinggalnya pada 2024.



“Atapnya terangkat, dindingnya retak. Setengah rumah ini hancur,” katanya dikutip, Jakarta, Minggu (1/3/2026).



Dengan keterbatasan biaya, Mujianto tetap bertahan di rumah yang nyaris ambruk. Setiap kali hujan turun atau angin bertiup kencang, rasa cemas kembali datang. Baginya, rumah tak lagi sepenuhnya menjadi tempat berlindung, Kekhawatiran akan keselamatan keluarga terus menghantuinya.



Perubahan mulai terasa ketika bantuan perbaikan hunian datang melalui program Pondasi (Program Renovasi dan Sanitasi) yang dijalankan oleh PT Triputra Agro Persada Tbk di sekitar wilayah operasionalnya, salah satunya oleh PT Gawi Bahandep Sawit Mekar.



“Sekarang rumah sudah diperbaiki, jadi bisa hidup lebih tenang dan layak lagi,” ujar Mujianto.