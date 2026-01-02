Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Penyaluran Dana FLPP Tembus 278.868 Rumah Sepanjang 2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |18:03 WIB
Penyaluran Dana FLPP Tembus 278.868 Rumah Sepanjang 2025
Rumah Subsidi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi pada 2025 mencapai 278.868 unit.

"Penyaluran dana FLPP tahun 2025 ditutup di level tertinggi sepanjang sejarah di angka 278.868 unit senilai Rp34,64 triliun dari 40 bank penyalur pada 22 Asosiasi Perumahan yang tersebar di 13.249 perumahan yang dikelola oleh 8.113 pengembang pada 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/1/2026).

Penerima manfaat dana FLPP tersebut meliputi pekerja swasta hingga 205.311 unit rumah (73,63 persen), wiraswasta sebanyak 39.218 unit rumah (14,06 persen), PNS sebanyak 20.814 unit rumah (7,46 persen), TNI/Polri sebanyak 5.409 unit rumah (1,94 persen), lainnya 8.083 unit rumah (2,90 persen) serta 33 unit lain dari segmen lainnya (0,01 persen).

Apabila dibandingkan dengan 2024, penerima manfaat FLPP dari pekerja swasta mengalami peningkatan sebesar 31,3 persen, wiraswasta mencapai peningkatan hingga 58,7 persen, PNS jauh lebih tinggi pertumbuhannya hingga 145,7 persen, TNI/Polri mengalami peningkatan hingga 36,9 persen.

Provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi tertinggi penerima manfaat FLPP di seluruh Indonesia dengan capaian 62.591 unit rumah atau 22,44 persen.

Kemudian oleh provinsi lainnya yaitu Jawa Tengah (24.470 unit/8,77 persen), Sulawesi Selatan (23.255 unit/8,34 persen), Banten (18.966 unit/6,80 persen), Jawa Timur (18.361 unit/6,58 persen).

 

