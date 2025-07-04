BSU 2025 Cair Lagi, Rekening Bertambah Rp600.000! Cek Status Penerima di bsu.kemnaker.go.id

JAKARTA - Pekerja diminta mengecek rekening secara berkala mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Rp600.000. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 11,46 juta pekerja dari total target penerima sebanyak 17,3 juta.

"Cek rekeningmu secara berkala, siapa tahu dana bantuannya udah mendarat mulus," tulis akun Instagram Kemnaker, Jakarta.

Kemnaker meminta para pekerja untuk terus mengecek status penerima dan informasi resmi pencairan BSU 2025 melalui laman bsu.kemnaker.go.id. "Karena info resmi dan update terkini cuma ada di situ, bukan di grup WA sebelah," tulisnya.

Kemnaker juga meminta kepada pekerja untuk bersabar dalam menunggu pencairan BSU 2025. Pekerja yang memenuhi syarat dan lolos verifikasi penerima BSU 2025 dalam waktu dekat akan mendapatkan BSU Rp600.000 masuk ke rekening.

"Sabar, Rekan! Yang penting kamu udah memenuhi syarat, tinggal nunggu giliran dan notifikasi manis masuk ke rekening," katanya.

BSU disalurkan melalui Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BSI khusus untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Kemnaker mengantisipasi bagi penerima BSU yang tidak memiliki bank Himbara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Namun, bagi pekerja yang memenuhi syarat tetapi BSU belum cair tidak perlu khawatir, sebab pencairan BSU juga akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero).

"Kalau kamu sebenarnya berhak menerima BSU, tapi terkendala rekening, bantuannya tetap bisa disalurkan lewat Pos Indonesia. Lakukan pengecekan secara mandiri di bsu.kemnaker.go.id," tulisnya.