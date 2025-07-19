BSU 2025 Tahap 5, Ini Link Resmi Cek Penerima Rp600.000

JAKARTA – Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 kini telah memasuki tahap kelima. Bantuan tunai senilai Rp600.000 ini terus disalurkan kepada para pekerja melalui sejumlah saluran resmi, yaitu bank-bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta PT Pos Indonesia.

Hingga saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa sebanyak 13.189.660 pekerja telah menerima BSU dari target keseluruhan yang mencapai 17,3 juta penerima. Proses pencairan BSU tahap 5 ini masih akan berlanjut hingga akhir Juli 2025.

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa BSU diberikan untuk periode dua bulan Juni dan Juli 2025 dan dibayarkan sekaligus dalam satu kali pencairan sebesar Rp600.000.

“BSU ini bukan sekadar bantuan tunai, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja dan menggerakkan roda ekonomi. Kami ingin memastikan bahwa para pekerja tetap memiliki daya beli agar konsumsi rumah tangga tetap tumbuh,” ujar Putri.

Untuk mengecek apakah Anda sudah termasuk penerima BSU 2025 tahap 5, masyarakat bisa langsung mengakses situs resmi: bsu.kemnaker.go.id.

Kemnaker juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap link palsu yang mengatasnamakan program BSU. Salah satu tautan yang perlu diwaspadai adalah:

https://layanan-bsu2.kem-naker.com/ yang diduga sebagai upaya penipuan siber atau phishing.