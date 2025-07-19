Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Banyak Link Palsu! Pekerja Diminta Cari Informasi Resmi BSU 2025 Rp600.000, Cek di bsu.kemnaker.go.id

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |12:44 WIB
Banyak Link Palsu! Pekerja Diminta Cari Informasi Resmi BSU 2025 Rp600.000, Cek di bsu.kemnaker.go.id
BSU Cair (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Sunardi Manampiar Sinaga menyatakan semua informasi resmi Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 hanya diumumkan melalui kanal resmi milik Kemnaker. 

Bantuan tunai senilai Rp600.000 ini terus disalurkan kepada para pekerja melalui sejumlah saluran resmi, yaitu bank-bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta PT Pos Indonesia.

“Saya  mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan selalu memastikan kebenarannya melalui sumber resmi, terutama jika berkaitan dengan program bantuan pemerintah,” ujarnya dikutip, Sabtu (19/7/2025).

Kemnaker juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap link palsu yang mengatasnamakan program BSU. Salah satu tautan yang perlu diwaspadai adalah:
https://layanan-bsu2.kem-naker.com/  yang diduga sebagai upaya penipuan siber atau phishing.

“Tautan di luar itu bisa saja digunakan untuk mencuri data pribadi masyarakat,” jelasnya.

 

