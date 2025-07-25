Adu Kekayaan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dengan Raja Kamboja Norodom Sihamoni, Bak Langit dan Bumi

JAKARTA - Adu kekayaan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dengan Raja Kamboja Norodom Sihamoni, bak langit dan bumi. Dua raja Asia Tenggara ini memiliki cerita yang sangat berbeda tentang harta kekayaan.

Raja Maha Vajiralongkorn dari Thailand memiliki kekayaan miliaran dolar AS dan Raja Norodom Sihamoni dari Kamboja hidup lebih sederhana.

Raja Thailand: Maha Vajiralongkorn, Sang Sultan Asia Tenggara

Raja Maha Vajiralongkorn naik tahta pada tahun 2016 menggantikan ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, dan dianggap sebagai salah satu monarki dengan kekayaan terbesar di dunia. Kekayaannya diperkirakan sebesar USD43 miliar ataus setara Rp701,7 triliun (kurs Rp16.320 per USD).

Kekayaannya dikelola oleh Crown Property Bureau, yang diambil alihnya setelah ayahnya meninggal. Dia memiliki cengkeraman kuat atas kekayaan keluarganya, yang terdiri dari 16.210 hektare tanah di Thailand, 40.000 kontrak sewa nasional, termasuk 17.000 properti di Ibu Kota Thailand, Bangkok.

Organisasi ini bertanggung jawab atas aset yang sangat besar dari kerajaan, termasuk properti mewah dan saham besar di perusahaan besar Thailand seperti Siam Cement dan Siam Commercial Bank.

Dia bahkan mengoleksi 300 mobil mewah dan 38 pesawat dan helikopter. Yang mengejutkan lagi, sesuai protokol Kerajaan Thailand, dia juga memiliki armada 52 kapal emas untuk seremonial yang mencerminkan kemewahan monarki.

Selain itu, dia telah memperoleh lebih banyak kekayaan pribadi sejak menerima langsung kepemilikan aset kerajaan ini pada tahun 2018. Jangan lupa investasi swasta dan real estate miliaran dolar di dalam dan di luar negeri.

Tidak mengherankan bahwa gaya hidup Raja Vajiralongkorn selalu menjadi perhatian publik karena kekayaan yang dimilikinya. Ia terkenal menyukai gaya hidup mewah dan sering menghabiskan waktu di luar negeri, khususnya di Jerman. Tidak jarang, gaya hidupnya yang tidak biasa dan kontroversial menjadi topik pembicaraan publik.