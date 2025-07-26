Pengusaha Brunei Lirik Investasi IKN karena Ada Penerbangan Langsung ke Balikpapan

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljon Mendapat Kunjungan dari Duta Besar dan Pengusaha Brunei. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, Achmad Ubaedillah, di IKN. Kunjungan ini bertujuan membahas potensi investasi di kawasan ibu kota baru tersebut.

Dubes Achmad Ubaedillah tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh perwakilan Indonesian Business Chamber di Brunei Darussalam, serta sejumlah pengusaha asal Brunei dari berbagai sektor, dalam rangka menjajaki peluang investasi di IKN.

"Kunjungan ini membawa banyak pengusaha dari Brunei, dari berbagai sektor seperti konstruksi, ritel, bahkan tekstil hingga pariwisata. Ketertarikan mereka datang ke sini juga didukung oleh adanya penerbangan langsung Brunei–Balikpapan, yang semakin membuka peluang untuk menjajaki investasi di IKN," ujarnya, Sabtu (26/7/2025).

Beberapa perusahaan yang tergabung dalam rombongan tersebut antara lain: Firoz Jaya, Serikandi Group of Companies, Higher Hotel, Al Afiah Hotel, Aktech United Sdn Bhd, Raimmar Sdn Bhd, J.S. Jaya Sdn Bhd, Nurul HR Sdn Bhd, Mohamed Jawahar Atika Arif Sdn Bhd, serta Bahrin Mohammad & Associates.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang investasi yang sehat dan berkelanjutan di Nusantara.