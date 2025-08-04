Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

IKN dan Kaltim Sepakati Batas Wilayah, Transisi Pemda Khusus Dimulai

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |22:05 WIB
IKN dan Kaltim Sepakati Batas Wilayah, Transisi Pemda Khusus Dimulai
Tim Penegasan Batas Wilayah dan Penataan Wilayah dari Pemerintah Pusat pada 29–30 Juli 2025. (Foto: Okezone.com/IKN)
A
A
A

JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyepakati batas wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Kesepakatan menjadi hasil dari rangkaian survei dan pemasangan pilar batas sementara yang telah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Wilayah dan Penataan Wilayah dari Pemerintah Pusat pada 29–30 Juli 2025.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengklarifikasi batas administratif IKN dengan wilayah di sekitarnya, sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah khusus (Pemdasus) oleh Otorita IKN.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati, menjelaskan letak IKN sendiri berada dikelilingi oleh Kabupaten/Kota Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara, dan Balikpapan.

"Langkah ini penting agar pelayanan masyarakat dapat tetap berjalan dengan cepat, mudah, dan efisien, terutama dalam masa transisi sebelum Otorita IKN resmi menjalankan fungsi sebagai Pemdasus," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (4/8/2025).

Kuswanto menambahkan, penegasan batas dilakukan berdasarkan delineasi wilayah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Ia menambahkan bahwa dokumen penataan wilayah tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan telah disiapkan untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/470/3158202/basuki-6x2B_large.jpg
Pengusaha Brunei Lirik Investasi IKN karena Ada Penerbangan Langsung ke Balikpapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/470/3153736/pak_bas-9vQT_large.jpg
Deputi OIKN Mundur, Pak Bas Segera Lantik 2 Pejabat Baru Jumat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/470/3144237/proyek_ikn-ZjU3_large.jpg
Konglomerat RI Enggan Investasi di IKN dengan Skema KPBU, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/470/3142880/jalan_satwa-Pp4z_large.jpg
Progres Terbaru Pembangunan 2 Jembatan Satwa di Tol IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181265//waskita-pRb6_large.jpg
Waskita Karya Dapat Kontrak Baru Rp5,6 Triliun, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/470/3181145//menkeu_purbaya-yWki_large.jpg
Purbaya Pastikan IKN Tak Bakal Jadi Kota Hantu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement