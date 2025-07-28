Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp1.000 Jadi Rp1.914.000 per Gram, Cek Rinciannya

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia hari ini kembali turun Rp1.000 menjadi Rp1.914.000 per gram dari harga sebelumnya Rp1.915.000 per gram. Penurunan harga emas Antam terjadi hingga tiga hari berturut-turut sejak Jumat kemarin.

Sementara harga buyback juga turun Rp1.000 menjadi Rp1.760.000 per gram. Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Senin (28/7/2025):