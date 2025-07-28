Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringati Hari Sungai Nasional, BRI Jaga Ekosistem Lewat Bersih-Bersih Sungai 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |11:51 WIB
Peringati Hari Sungai Nasional, BRI Jaga Ekosistem Lewat Bersih-Bersih Sungai 
BRI Peduli Bersih-Bersih Sungai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional yang diperingati pada 27 Juli 2025, BRI Peduli melalui Program Jaga Sungai, Jaga Kehidupan melaksanakan aktivasi bersih-bersih sungai dan edukasi lingkungan dalam rangka menjaga kelestarian sungai dan ekosistem lingkungan.

Salah satunya, BRI Peduli yang melaksanakan kegiatan bersih-bersih di Sungai Last Point, anak Sungai Tukad Badung yang berada di Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Provinsi Bali yang juga berada di kawasan konservasi Mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Bali. 

Aktivasi ini dliakukan di area sepanjang 70 meter dengan jumlah peserta 242 warga dan 200 warior (aktivis peduli sampah).

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan terdapat dua kegiatan utama dalam program ini, yaitu kegiatan pembersihan sungai dan edukasi sampah. 

Dalam kegiatan pembersihan sungai, masyarakat bergotong rotong melakukan bersih-bersih di Tukad Badung sebagai upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas ekosistem perairan.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178814/bri-FvZ6_large.jpg
BRI Peduli Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah di Bank Sampah Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3170992/dirut_bri_hery_gunadi-muNf_large.jpg
BRI Apresiasi Kepercayaan Pemerintah dalam Penempatan Dana Rp55 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170487/bbri-Lvwf_large.jpg
BRI Creator Fest 2025: Wadah Kreativitas untuk Indonesia Maju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168706/bri-zQKl_large.jpg
Investasi SR023T3 dan SR023T5 Dapatkan Kupon hingga 5,95% per Tahun Lewat BRImo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166932/bri-iCJt_large.jpg
BRI Tunjuk Dhanny Sebagai Corporate Secretary Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164487/bri-01r7_large.jpg
Strategi BRI Jaga Kualitas Kredit Lewat Manajemen Risiko
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement