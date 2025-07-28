Harga Pupuk Dunia Melonjak, Ini Penjelasan Wamentan

JAKARTA - Kenaikan harga pupuk terjadi di sejumlah negara yang selama ini menjadi produsen pupuk. Hal ini pun membuat khawatir para petani di dalam negeri, ditambah negara-negara penghasil pupuk juga mulai membatasi ekspor mereka.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan ketersediaan pupuk subsidi di tengah lonjakan harga pupuk non-subsidi di pasaran global tetap aman dan tersedia dalam jumlah yang memadai.

Menurutnya, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa untuk pengadaan pupuk dalam rangka kepentingan petani seluruh Indonesia, pupuk subsidi itu tidak berdasarkan anggaran, tapi berdasarkan volume.

"Jadi, harga bahan baku di dunia naik atau turun itu tidak menjadi masalah, karena anggarannya akan menyesuaikan dengan volume yang diberikan kepada petani. Dengan demikian, jaminan mendapatkan pupuk subsidi dalam kuantitas atau volume yang cukup sudah menjadi komitmen pemerintah,” tegas Wamentan dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

Dia menjelaskan pendekatan berbasis volume ini akan membuat distribusi pupuk lebih adil dan stabil bagi petani.