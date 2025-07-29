Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap Gaji PPPK 2025 dengan Tunjangan Sesuai Golongan

Rahma Anhar , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |07:19 WIB
Daftar Lengkap Gaji PPPK 2025 dengan Tunjangan Sesuai Golongan
Gaji PPPK 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Segini besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2025 lengkap dengan tunjangannya. Gaji dan tunjangan PPPK telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Besaran gaji PPPK tentu akan menarik minat masyarakat yang ingin mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2025. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan membuka seleksi CASN 2025.

Seleksi CASN 2025 hanya dibuka untuk rekrutmen PPPK di tiga lembaga, di antaranya Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Khusus untuk Kejagung, seleksi PPPK 2025 sudah dibuka sejak 2 Juli 2025. 

"Persiapan seleksi ASN 2025 telah dimulai! Segera persiapkan dokumen anda dan ikuti informasi resmi dari BKN dan instansi terkait," tulis pesan BKN dalam situs resminya, Jakarta.

Lalu berapa gaji PPPK 2025? 

Berikut ini Okezone rangkum gaji PPPK lengkap dengan tunjangannya.

 

Gaji PPPK terendah adalah golongan I sebesar Rp1.938.500-Rp2.900.900. 

Sementara gaji PPPK tertinggi adalah golongan XVII sebesar Rp4.462.500-Rp7.329.000.

Berikut rinciannya:

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173545/gaji-jpKF_large.png
Segini Gaji PPPK Paruh waktu Lulusan SMA, D3 dan S1 di Pulau Jawa 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172483/asn_jakarta-j8xg_large.jpg
Gaji ASN 2025 Jadi Naik?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement