Benarkah BSU Rp 600.000 Akan Cair Lagi di Agustus 2025? Ini Penjelasannya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Benarkah BSU Rp600.000 akan cair lagi di Agustus 2025? Ini penjelasannya. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menekankan bahwa penyaluran BSU 2025 Rp600.000 hanya dilakukan satu kali untuk periode Juli-Juni 2025.

Dalam data terbaru per 28 Juli 2025, penyaluran BSU 2025 telah mencapai 92,26 persen secara nasional. BSU 2025 Rp600.000 telah tersalurkan lebih dari 14,7 juta pekerja dari total target 15,9 juta pekerja.

“(Jumlah penerima) hingga kini (28 Juli), sudah sampai 92,26 persen dan total secara nasional sudah 14.715.000 orang sudah tersalurkan,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Dengan demikian masih ada sekitar 1,2 juta pekerja yang belum mendapatkan BSU 2025 hingga batas penyaluran pada 31 Juli 2025. Kemnaker menargetkan BSU rampung pada Juli 2025.

Penyaluran BSU 2025 dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi dan validasi. BSU 2025 disalurkan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sementara bagi pekerja yang tidak memiliki rekening aktif, pencairan dilakukan lewat kantor Pos Indonesia. Pengambilan dana BSU di kantor pos hingga 31 Juli 2025.

Lalu apakah BSU akan cair lagi di Agustus 2025?