Daftar Bansos yang Akan Cair Agustus 2025, Cek Status Penerima di Sini!

JAKARTA - Daftar bansos yang akan cair Agustus 2025. Di mana sejumlah bantuan sosial (Bansos) masih disalurkan pada bulan depan.

Jutaan keluarga di seluruh Indonesia akan menerima bansos yang beragam, yang dikenal sebagai bansos. Semuanya bertujuan untuk meringankan beban dan menumbuhkan senyum di masyarakat, mulai dari dukungan pendidikan untuk anak-anak hingga tambahan gaji untuk karyawan.

Oleh karena itu, siapkan diri untuk menyambut pencairan bansos Agustus. Berikut Okezone rangkum bansos yang akan cair di Agustus 2025, Selasa (29/72025).

1. PKH Tahap 3

Salah satu bansos rutin yang masih dicairkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Di Agustus 2025, PKH Tahap 3 akan diberikan.

Pencairan diperkirakan akan dimulai pada 5 Agustus hingga 20 Agustus 2025, secara bertahap. Per tahap, nominalnya beragam, mulai dari Rp225.000 untuk siswa SD hingga Rp750.000 untuk ibu hamil atau anak usia dini. Korban pelanggaran HAM berat bahkan dapat memperoleh hingga Rp2.700.000 setiap tahap. Masyarakat harus memastikan bahwa Anda terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2. BPNT/Kartu Sembako

Pada Agustus 2025, Belanja Kebutuhan Pokok Lebih Ringan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), juga dikenal sebagai Kartu Sembako, akan diberikan. Masyarakat akan menerima dana sebesar Rp400.000 di rekening Anda dari 10 hingga 25 Agustus 2025.

Ini adalah jumlah yang biasanya dikirim setiap dua bulan. Masyarakat dapat menggunakan dana ini segera untuk membeli beras, telur, sayur, dan kebutuhan pokok lainnya.

3. Bantuan Pendidikan untuk Pelajar Berprestasi dan Membutuhkan

Pelajar yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan juga dapat bernapas lega. Mulai minggu ketiga Agustus 2025, Program Indonesia Pintar (PIP) akan dimulai. Besaran dananya bervariasi, mulai dari Rp450.000 untuk siswa SD, Rp750.000 untuk siswa SMP, dan Rp1.000.000 hingga Rp1.800.000 untuk siswa SMA/SMK.

Dana ini akan langsung ditransfer ke rekening siswa atau orang tua mereka melalui bank penyalur seperti BRI dan BNI.