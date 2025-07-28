Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Lansia Rp300.000 Cair Lagi di Juli 2025, Ini Daftar Penerimanya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |09:00 WIB
Bansos Lansia Rp300.000 Cair Lagi di Juli 2025, Ini Daftar Penerimanya
Bansos Lansia Rp300.000 Cair Lagi di Juli 2025, Ini Daftar Penerimanya (Foto: Freepik)
JAKARTA - Masyarakat Jakarta kembali mendapatkan bantuan sosial (bansos). Bansos ini merupakan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Bansos PKD).

Bantuan ini meliputi tiga program utama, yaitu Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ), dengan jumlah penerima sebanyak 149.687 orang. Penyaluran bansos dilakukan pada Jumat 25 Juli 2025.

Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan, dan pada tahap ini diberikan top-up untuk bulan Juli 2025. Penyaluran dilakukan secara bertahap kepada penerima eksisting, penerima yang sempat ditangguhkan, serta calon penerima baru yang telah melalui proses verifikasi dan validasi.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin mengatakan, program bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi dalam menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan. 

“Kami memastikan bantuan ini sampai tepat sasaran melalui proses verifikasi data yang ketat dan pemadanan berbagai sumber. Selain itu, Dinas Sosial secara rutin melakukan pemutakhiran data bersama petugas pendamsos dan pengurus RT untuk memastikan keakuratan informasi penerima,” ujar Iqbal di Jakarta, Senin (28/7/2025). 

 

