Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

18,3 Juta Keluarga Dapat Tambahan Bansos Rp400 Ribu, Buruan Lapor Jika Tidak Dapat!

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |08:05 WIB
18,3 Juta Keluarga Dapat Tambahan Bansos Rp400 Ribu, Buruan Lapor Jika Tidak Dapat!
18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapat tambahan bantuan senilai Rp400 ribu. (Foto: Okezone.com/Kemensos)
A
A
A

JAKARTA - 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapat tambahan bantuan senilai Rp400 ribu per keluarga untuk penyaluran Juni-Juli 2025. Pemerintah juga memberikan tambahan bantuan beras bagi keluarga rentan.

Masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos) namun tidak lagi menerima bantuan tersebut, dipersilakan untuk segera mengadukan hal ini kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Hal ini menyusul adanya pencoretan beberapa nama dari daftar penerima karena dianggap sudah tidak memenuhi kriteria.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa masyarakat yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatan mereka dengan menyertakan dokumen pendukung secara lengkap.

“Kami mohon, kalau ada keberatan, itu juga melampirkan bukti-bukti yang cukup agar bisa kami tindak lanjuti,” katanya.

Gus Ipul mengatakan, aduan dan data yang diterima Kemensos akan diverifikasi dan divalidasi. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi pihak terakhir yang memvalidasi data tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177723/bansos-SYxH_large.jpg
Tanda-Tanda Bansos PKH-BPNT Oktober 2025 Sudah Siap Cair, Cek di Sini Link dan Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176913/bansos_cair-QdN5_large.png
Bansos Oktober 2025 Cair Lagi, Ini NIK KTP Penerima Bantuan Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176845/bansos-kZLt_large.jpg
Ini Ciri-Ciri NIK KTP Penerima Bansos yang Cair di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174807/bansos_pkh-n3gx_large.png
Bansos Rp600.000 Cair di Oktober 2025, Cek Link Resmi hingga Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174814/bansos_cair-oylb_large.jpg
Tanggal Berapa Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 Cair? Ini Link dan Cara Cek Status Penerima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174566/bansos_cair-CSlH_large.jpg
Cara Dapat Bansos yang Cair di Oktober 2025 demi Bantuan Rp600.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement