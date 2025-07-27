18,3 Juta Keluarga Dapat Tambahan Bansos Rp400 Ribu, Buruan Lapor Jika Tidak Dapat!

JAKARTA - 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapat tambahan bantuan senilai Rp400 ribu per keluarga untuk penyaluran Juni-Juli 2025. Pemerintah juga memberikan tambahan bantuan beras bagi keluarga rentan.

Masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos) namun tidak lagi menerima bantuan tersebut, dipersilakan untuk segera mengadukan hal ini kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Hal ini menyusul adanya pencoretan beberapa nama dari daftar penerima karena dianggap sudah tidak memenuhi kriteria.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa masyarakat yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatan mereka dengan menyertakan dokumen pendukung secara lengkap.

“Kami mohon, kalau ada keberatan, itu juga melampirkan bukti-bukti yang cukup agar bisa kami tindak lanjuti,” katanya.

Gus Ipul mengatakan, aduan dan data yang diterima Kemensos akan diverifikasi dan divalidasi. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi pihak terakhir yang memvalidasi data tersebut.