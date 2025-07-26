Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos 18,3 Juta KPM Ditambah Rp400 Ribu dan Bantuan Beras

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |19:31 WIB
Bansos 18,3 Juta KPM Ditambah Rp400 Ribu dan Bantuan Beras
Pemerintah memberikan tambahan bantuan beras bagi keluarga rentan. (Foto: Okezone.com/Kemensos)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan penebalan bantuan sosial (bansos) kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp400 ribu per KPM untuk penyaluran Juni-Juli 2025. Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan bantuan beras bagi keluarga rentan.

“Presiden Prabowo telah menambah jangkauan dan nilai bantuan sosial, penebalan bansos Juni-Juli, mencakup 18,3 juta KPM senilai Rp400 ribu per KPM. Tambahan bantuan beras bagi keluarga rentan,” tulis keterangan resmi Kementerian Sosial (Kemensos), dikutip Sabtu (26/7/2025).

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga telah memastikan tidak ada bansos yang dikurangi.

“Bansos bukan sekadar angka di rekening, tapi penyambung hidup masyarakat. Karena itu, harus benar-benar tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.

“Tidak ada bansos yang dikurangi. Yang ada adalah bansos yang dialihkan dari yang tidak berhak ke yang benar-benar membutuhkan,” tambah Gus Ipul.

Gus Ipul mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem bukanlah akhir, melainkan awal dari kerja besar membangun kemandirian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177723/bansos-SYxH_large.jpg
Tanda-Tanda Bansos PKH-BPNT Oktober 2025 Sudah Siap Cair, Cek di Sini Link dan Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176913/bansos_cair-QdN5_large.png
Bansos Oktober 2025 Cair Lagi, Ini NIK KTP Penerima Bantuan Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176845/bansos-kZLt_large.jpg
Ini Ciri-Ciri NIK KTP Penerima Bansos yang Cair di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174807/bansos_pkh-n3gx_large.png
Bansos Rp600.000 Cair di Oktober 2025, Cek Link Resmi hingga Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174814/bansos_cair-oylb_large.jpg
Tanggal Berapa Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 Cair? Ini Link dan Cara Cek Status Penerima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174566/bansos_cair-CSlH_large.jpg
Cara Dapat Bansos yang Cair di Oktober 2025 demi Bantuan Rp600.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement