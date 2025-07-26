Bansos 18,3 Juta KPM Ditambah Rp400 Ribu dan Bantuan Beras

Pemerintah memberikan tambahan bantuan beras bagi keluarga rentan. (Foto: Okezone.com/Kemensos)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan penebalan bantuan sosial (bansos) kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp400 ribu per KPM untuk penyaluran Juni-Juli 2025. Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan bantuan beras bagi keluarga rentan.

“Presiden Prabowo telah menambah jangkauan dan nilai bantuan sosial, penebalan bansos Juni-Juli, mencakup 18,3 juta KPM senilai Rp400 ribu per KPM. Tambahan bantuan beras bagi keluarga rentan,” tulis keterangan resmi Kementerian Sosial (Kemensos), dikutip Sabtu (26/7/2025).

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga telah memastikan tidak ada bansos yang dikurangi.

“Bansos bukan sekadar angka di rekening, tapi penyambung hidup masyarakat. Karena itu, harus benar-benar tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.

“Tidak ada bansos yang dikurangi. Yang ada adalah bansos yang dialihkan dari yang tidak berhak ke yang benar-benar membutuhkan,” tambah Gus Ipul.

Gus Ipul mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem bukanlah akhir, melainkan awal dari kerja besar membangun kemandirian.