Tugu Insurance Jalin Sinergi Bisnis Strategis dengan Bank Shinhan Indonesia

Tugu Insurance bekerja sama dengan PT Bank Shinhan Indonesia untuk pemasaran asuransi kendaraan bermotor roda empat T drive. (Foto: dok Tugu Insurance)

JAKARTA – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) terus melakukan pengembangan bisnis dan memperluas distribution channel-nya sepanjang 2025. Salah satunya adalah dengan melakukan kerja sama dengan PT Bank Shinhan Indonesia.

Kolaborasi ini secara resmi dilakukan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menjadi tanda sinergi bisnis strategis antara kedua belah pihak. Kerja sama diawali dengan pemasaran produk asuransi kendaraan bermotor roda empat T drive melaui jalur distribusi pemasaran bancassurance yang dimiliki oleh Bank Shinhan Indonesia.

Kerja sama ini ditandatangani oleh Direktur Pemasaran Asuransi Tugu Insurance, Ery Widiyatmoko dan Direktur Kredit Bank Shinhan Indonesia, Leonard Auly.

Harapannya melalui kerja sama ini akan makin mem perluas akses dan distribusi produk asuransi kendaraan, serta meningkatkan layanan kepada nasabah dengan menyediakan produk perlindungan kendaraan yang komprehensif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ery menyampaikan bahwa kerja sama dengan Bank Shinhan Indonesia ini dapat mendukung strategi bisnis Tugu Insurance dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak.

“Kemitraan melalui jalur bancassurance ini dapat mendukung diversifikasi portofolio produk dan layanan, guna memberikan perlindungan yang optimal dan meningkatkan kepuasan nasabah secara berkelanjutan. Kami optimistis kerja sama ini dapat menjadi peluang yang positif untuk mendorong pencapaian kinerja perusahaan jangka panjang yang strategis kedepannya” kata Ery.

Leonard Auly juga menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama ini bukan hanya sebuah formalitas, melainkan simbol dari komitmen bersama untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif dan bernilai tambah bagi nasabah.