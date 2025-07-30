Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Indosat (ISAT) Anjlok 14,62 Persen Jadi Rp2,33 Triliun pada Semester I-2025

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |13:09 WIB
Laba Indosat (ISAT) Anjlok 14,62 Persen Jadi Rp2,33 Triliun pada Semester I-2025
Laba Indosat Anjok di Semester 1-2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Indosat Tbk (ISAT) membukukan laba sebesar Rp2,33 triliun pada semester I-2025. Realisasi ini turun 14,62 persen year-on-year/yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,73 triliun.

Laba per saham dasar ISAT ikut terpangkas menjadi Rp72,41 per lembar, lebih rendah dibandingkan Rp84,79 per lembar pada semester I/2024.

Dari sisi pendapatan, ISAT mencatatkan total pendapatan sebesar Rp27,11 triliun, turun 3,09 persen yoy dari Rp27,98 triliun pada semester I/2024.

Segmen selular tetap menjadi penyumbang utama dengan kontribusi sebesar Rp22,75 triliun. Pendapatan dari segmen MIDI (Multimedia, Data, Internet) tercatat Rp3,96 triliun, sedangkan pendapatan dari layanan telekomunikasi tetap sebesar Rp398,28 miliar.

Total beban usaha mencapai Rp21,93 triliun atau lebih rendah dibandingkan Rp22,22 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Beban terbesar berasal dari penyelenggaraan jasa sebesar Rp11,54 triliun dan penyusutan serta amortisasi sebesar Rp7,97 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/278/3002768/indosat-isat-cetak-laba-bersih-rp1-29-triliun-isvUvi3LT5.jpg
Indosat (ISAT) Cetak Laba Bersih Rp1,29 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/18/278/2815999/indosat-isat-bagi-dividen-rp2-06-triliun-cek-jadwalnya-mwkz25zEgL.jpg
Indosat (ISAT) Bagi Dividen Rp2,06 Triliun, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/16/278/2532960/merger-indosat-tri-ooredoo-hutchison-borong-saham-isat-rp11-37-triliun-io9E2HsRXi.jpg
Merger Indosat-Tri, Ooredoo Hutchison Borong Saham ISAT Rp11,37 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/28/278/2523691/indosat-tri-mulai-merger-4-januari-2022-Kjgs1ipfSj.jpg
Indosat-Tri Mulai Merger 4 Januari 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/17/278/2426556/pemerintah-resmi-alihkan-776-juta-saham-indosat-ke-ppa-UuIZXQVnc8.jpg
Pemerintah Resmi Alihkan 776 Juta Saham Indosat ke PPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/21/278/2413311/indosat-kantongi-laba-rp172-15-miliar-di-kuartal-i-2021-1mt8uBPrZA.jpeg
Indosat Kantongi Laba Rp172,15 Miliar di Kuartal I-2021
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement