Laba Indosat (ISAT) Anjlok 14,62 Persen Jadi Rp2,33 Triliun pada Semester I-2025

JAKARTA - PT Indosat Tbk (ISAT) membukukan laba sebesar Rp2,33 triliun pada semester I-2025. Realisasi ini turun 14,62 persen year-on-year/yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,73 triliun.

Laba per saham dasar ISAT ikut terpangkas menjadi Rp72,41 per lembar, lebih rendah dibandingkan Rp84,79 per lembar pada semester I/2024.

Dari sisi pendapatan, ISAT mencatatkan total pendapatan sebesar Rp27,11 triliun, turun 3,09 persen yoy dari Rp27,98 triliun pada semester I/2024.

Segmen selular tetap menjadi penyumbang utama dengan kontribusi sebesar Rp22,75 triliun. Pendapatan dari segmen MIDI (Multimedia, Data, Internet) tercatat Rp3,96 triliun, sedangkan pendapatan dari layanan telekomunikasi tetap sebesar Rp398,28 miliar.

Total beban usaha mencapai Rp21,93 triliun atau lebih rendah dibandingkan Rp22,22 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Beban terbesar berasal dari penyelenggaraan jasa sebesar Rp11,54 triliun dan penyusutan serta amortisasi sebesar Rp7,97 triliun.