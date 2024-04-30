Indosat (ISAT) Cetak Laba Bersih Rp1,29 Triliun

JAKARTA - PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (ISAT) mencetak laba bersih sebesar Rp1,29 triliun sepanjang kuartal I 2024. Laba Indosat meningkat 39,4% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy).

Secara umum, sepanjang kuartal I 2024 ISAT mencatat total pendapatan sebesar Rp13,8 triliun atau meningkat 15,8% dibandingkan tahun sebelumnya (YoY). Sementara itu, EBITDA tumbuh lebih cepat dari pendapatan, mencapai peningkatan 22,1% YoY menjadi Rp6,5 triliun.

President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha mengatakan kinerja positif ISAT pada kuartal I ini didorong oleh peningkatan jumlah pelanggan.

Misalnya, pada akhir kuartal I 2024 total jumlah pelanggan perseroan mencapai 100,8 juta pelanggan atau meningkat 2,3% secara year on year. Pertumbuhan ini berkontribusi pada lonjakan trafik data sebesar 14,3% YoY menjadi 3.858 Petabytes (PB).

"Kami juga meningkatkan keunggulan operasional dan efisiensi kami secara signifikan, yang memungkinkan kami meraih pertumbuhan pendapatan dan terus meningkatkan profitabilitas," ujar Vikram dalam konferensi pers segar virtual, Selasa (30/4/2024).