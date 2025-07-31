Buruan Ambil! BSU 2025 Rp600.000 Cair Lagi di Kantor Pos, Akhir Pengambilan 3 Agustus

JAKARTA - Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 senilai Rp600.000 masih berlangsung.

Para pekerja masih memiliki kesempatan untuk mencairkan BSU 2025 melalui kantor pos, dikarenakan lebih dari 1 juta penerima tercatat belum mengambil bantuan tersebut.

"Masih ada lebih dari 1 juta penerima BSU yang belum mengambil bantuannya di kantor pos," tulis akun Instagram Pos Indonesia, Jakarta.

PT Pos Indonesia (Persero) pun memperpanjang batas akhir pengambilan BSU 2025 di kantor pos sampai 3 Agustus 2025, yang sebelumnya berakhir pada 31 Juli 2025.

"Batas akhir pengambilan BSU sampai 3 Agustus 2025," tulisnya.

Calon penerima BSU Rp600.000 dapat mendatangi kantor pos terdekat untuk mencairkan bantuan sebelum batas waktu yang ditentukan, cukup dengan membawa dua dokumen, yakni KTP dan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.