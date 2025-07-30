Advertisement
HOT ISSUE

BSU 2025 Cair untuk Pekerja Resign? Cek Status dan Cara Ambil Bantuan Rp600 Ribu di Kantor Pos

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |15:03 WIB
BSU 2025 Cair untuk Pekerja Resign? Cek Status dan Cara Ambil Bantuan Rp600 Ribu di Kantor Pos
Masih ada 1 juta penerima BSU yang belum melakukan pengambilan bantuan Rp600.000 di kantor pos. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 masih terus dilakukan hingga 3 Agustus 2025. Masih ada 1 juta penerima BSU yang belum melakukan pengambilan bantuan Rp600.000 di kantor pos.

Lantas bagaimana dengan nasib BSU terhadap pekerja resign dari perusahaan? Apakah BSU-nya masih bisa dicairkan?

PT Pos Indonesia menjelaskan perihal pekerja resign dapat melakukan pengecekan BSU lebih dulu. Lakukan pengecekan melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bsu.kemnaker.go.id.

"Jika hasil pengecekan ditetapkan sebagai penerima BSU melalui Pos Indonesia, download dan install aplikasi Pospay," terang Pos Indonesia di Instagramnya, Rabu (30/7/2025).

Setelah install Pospay, dapat memilih logo i (pojok kanan bawah) dan pilih logo Kemnaker (logo ke-4 dari atas). Pilih BSU Kemnaker dan input NIK.

Lalu lengkapi data, terima QR Code Pospay dan silakan mendatangi Kantor Pos untuk pencairan dana dengan menunjukkan QR Code, KTP, dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan.

 

1 2
