Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BSU 2025 Rp600.000 Cair Lagi di Kantor Pos, Batas Akhir Pengambilan 3 Agustus

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |08:20 WIB
BSU 2025 Rp600.000 Cair Lagi di Kantor Pos, Batas Akhir Pengambilan 3 Agustus
BSU 2025 Rp600.000 Cair Lagi di Kantor Pos, Batas Akhir Pengambilan 3 Agustus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Rp600.000 masih terus dilanjutkan. Pekerja masih bisa mengambil BSU 2025 di kantor pos. Sebab, lebih dari 1 juta penerima BSU belum mengambil bantuan di kantor pos.

"Masih ada lebih dari 1 juta penerima BSU yang belum mengambil bantuannya di kantor pos," tulis akun Instagram Pos Indonesia, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

PT Pos Indonesia (Persero) pun memperpanjang batas akhir pengambilan BSU 2025 di kantor pos sampai 3 Agustus 2025, yang sebelumnya berakhir pada 31 Juli 2025.

"Batas akhir pengambilan BSU sampai 3 Agustus 2025," tulisnya.

Pekerja calon penerima BSU Rp600.000 bisa datang ke kantor pos terdekat dan ambil BSU sebelum batas akhir pengambilan dengan membawa dua dokumen saja, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan.

"Ayo segera klaim hak kamu!" tulis PT Pos.

Selain itu, pekerja juga dapat mengecek aplikasi Pospay untuk mengetahui apakah termasuk salah satu penerima manfaat BSU.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180043/blt-CfB2_large.jpg
Pengumuman! Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Dipastikan Tidak Diperpanjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/622/3176731/bsu_2025-qX2H_large.png
Apakah BSU Rp600.000 Cair Lagi di Oktober 2025? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/622/3176636/bantuan_subsidi_upah-cUTF_large.jpg
Ramai Isu BSU 2025 Rp600.000 Cair di Oktober, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176427/menaker-QY5L_large.png
BSU Tahap 2 Cair Lagi di Oktober 2025? Ini Kata Menaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174186/bantuan_subsidi_upah-JAI5_large.jpg
Cek di Sini Apakah Karyawan Kena PHK Masih Berhak Dapat BSU Rp600.000 di Oktober 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/622/3173988/bsu_2025-AxGw_large.png
Cek Apakah BSU Rp600.000 Cair Lagi di Oktober 2025?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement