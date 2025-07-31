Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Brand Ternama Indonesia yang Ternyata Berasal dari Singkatan

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |22:05 WIB
5 Brand Ternama Indonesia yang Ternyata Berasal dari Singkatan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Berikut 5 brand ternama Indonesia yang ternyata berasal dari singkatan. Misalnya, Krisbow adalah singkatan dari Krisnandi Wibowo. Kemudian Cimory berasal dari Cisarua Mountain Dairy.

Brand tentu tidak hanya sekadar nama, tapi penuh makna dan cerita. Tersimpan kisah unik dan penuh arti di balik nama-nama brand lokal Indonesia yang akrab dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak banyak orang yang tahu bahwa beberapa merek ternama ini merupakan singkatan yang mencerminkan semangat, harapan, dan identitas brand.

Berikut 5 brand asal Indonesia yang namanya adalah singkatan, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (31/7/2025):

1. Krisbow – Dari Nama Anak Jadi Raja Perkakas

Siapa sangka, Krisbow adalah singkatan dari Krisnandi Wibowo, putra pendiri Kawan Lama Group, Kuncoro Wibowo. Nama Krisbow dipilih untuk mencerminkan modernisasi dan kualitas internasional di bidang perkakas dan peralatan teknik. Brand ini telah berdiri sejak 1998 dan saat ini memiliki lebih dari 10.000 produk yang tersebar di berbagai sektor industri dan rumah tangga.

2. Buccheri – Kesan Eropa, Buatan Anak Negeri

Buccheri sebenarnya adalah brand lokal yang lahir dari gabungan nama tiga pendirinya: Budi, Erdiansyah, dan Hery. Berdiri sejak era 1980-an, Buccheri sukses menghadirkan kesan mewah dan elegan lewat sepatu kulit premium dengan harga terjangkau. Dari toko kecil di Jakarta, kini Buccheri memiliki jaringan ritel di berbagai kota besar di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
