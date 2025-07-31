Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bisnis dan Kekayaan Ernest Prakasa, Komika yang Namanya Tercantum Sebagai Penerima BSU 2025

Rahma Anhar , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |19:13 WIB
Bisnis dan Kekayaan Ernest Prakasa, Komika yang Namanya Tercantum Sebagai Penerima BSU 2025
Bisnis dan kekayaan Ernest Prakasa, komika yang namanya tercantum sebagai penerima BSU 2025. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA – Bisnis dan kekayaan Ernest Prakasa, komika yang namanya tercantum sebagai penerima BSU 2025. Ernest Prakasa, komedian dan sutradara, baru-baru ini menjadi perbincangan setelah menjadi salah satu penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025.

Sebuah pesan singkat yang dia terima menyatakan bahwa Ernest berhak mendapatkan BSU sebesar Rp600.000 dan dia diizinkan untuk mencairkannya di kantor pos hingga tanggal 3 Agustus 2025. Yang istimewa dari pesan itu adalah bahwa Ernest disebut sebagai "karyawan penugasan khusus Kemenkes", yang tentu saja membuatnya bingung karena selama ini dia adalah artis dan bukan pegawai negeri.

Ernest Prakarsa Dapat BSU

Ernest, dengan gaya khasnya yang lucu, membagikan tangkapan layar pesan tersebut di akun Instagramnya sebagai tanggapan atas kabar tersebut. Segera setelah pengumuman ini, banyak netizen berkomentar—beberapa tertawa geli, dan yang lain mempertanyakan kredibilitas pesan tersebut. Hingga saat ini, pihak terkait belum memberi tahu apakah ini kesalahan data, penipuan, atau metode lain.

Di luar peristiwa luar biasa ini, Ernest Prakasa memang dikenal sebagai individu yang memiliki banyak talenta. Dia bukan hanya terkenal dalam komedi dan film, tetapi juga pandai mengelola bisnis. Ia mendirikan rumah produksi yang telah menghasilkan beberapa film terkenal seperti seri Ghost Writer dan Ngeri-Ngeri Sedap. Selain itu, Ernest terlibat dalam investasi properti. Ia menyewakan rumah di Bali dan apartemen di Jakarta untuk keluarganya.

 

Halaman:
1 2
