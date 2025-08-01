Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Jadwal BSU Rp600.000 Cair di Agustus 2025, Segera Cek Penerima di bsu.kemnaker.go.id dan Pospay

Najwa Aulia Taufik , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |07:15 WIB
Ini Jadwal BSU Rp600.000 Cair di Agustus 2025, Segera Cek Penerima di bsu.kemnaker.go.id dan Pospay
BSU Cair di Kantor Pos (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Berikut jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Rp600.000 di Agustus 2025. BSU masih terus disalurkan ke pekerja yang memenuhi syarat di kantor pos hingga 3 Agustus 2025.

Batas pengambilan BSU Rp600.000 di kantor pos ini diperpanjang sampai 3 Agustus 2025 dari sebelumnya yang akan berakhir hari ini, Kamis 31 Juli 2025. Sebab, lebih dari 1 juta penerima BSU belum mengambil bantuan di kantor pos.

"Masih ada lebih dari 1 juta penerima BSU yang belum mengambil bantuannya di kantor pos," tulis akun Instagram Pos Indonesia, Jakarta.

1. Jadwal Pencairan BSU 2025 Rp600.000

Pengambilan BSU 2025 di kantor pos diperpanjang sampai 3 Agustus 2025. 

Pekerja calon penerima BSU Rp600.000 bisa datang ke kantor pos terdekat dan ambil BSU sebelum batas akhir pengambilan dengan membawa dua dokumen saja, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan.

"Batas akhir pengambilan BSU sampai 3 Agustus 2025. Ayo segera klaim hak kamu!" tulis Pos Indonesia.

Selain itu, pekerja juga dapat mengecek aplikasi Pospay untuk mengetahui apakah termasuk salah satu penerima manfaat BSU.

Perlu diingat, pengambilan BSU 2025 di kantor pos hingga 3 Agustus merupakan pencairan periode Juni-Juli 2025 yang masuk ke dalam program paket stimulus ekonomi kuartal II-2025. Sementara, pemerintah menyatakan BSU tidak akan cair lagi pada semester II-2025.

 

1 2 3
