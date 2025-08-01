Tingkatkan Ekonomi Lokal Lewat Desa Wisata, Ini Caranya

JAKARTA - Desa wisata menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI.

Program Desa BRILiaN tahun ini merupakan bagian dari langkah BRI dalam menggerakkan ekonomi lokal dan mendorong terciptanya desa-desa tangguh serta berdaya, salah satunya melalui pengembangan pariwisata lokal melalui penguatan kapasitas, kapabilitas serta kolaborasi seluruh elemen dalam ekosistem desa.

BRI meyakini Desa BRILiaN akan berhasil menciptakan desa wisata yang tidak hanya menarik sebagai destinasi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan wirausaha lokal, memperkuat struktur desa, dan menciptakan ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Saat ini BRI telah menyelesaikan rangkaian program pemberdayaan Desa BRILiaN tema Desa Wisata yang telah berlangsung sejak 26 Mei 2025.

Inisiatif pemberdayaan ini merupakan bagian dari mendorong pertumbuhan perekonomian desa dengan harapan peserta dapat memahami potensi pariwisata sesuai kearifan lokal, mampu mengelola Desa wisata secara berkelanjutan serta melakukan pemasaran secara digital sehingga bisa dapat dikenal dan diakses oleh masyarakat secara lebih luas.

Selama dua bulan, lebih dari 100 desa wisata dari berbagai wilayah Indonesia telah mengikuti pelatihan dan pendampingan secara intensif dalam rangka pengembangan desa sehingga dapat menyusun dan memasarkan paket wisata yang sesuai dengan karakter dan kearifan lokal masing-masing desa, serta membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas akses pasar melalui saluran digital.

Ditetapkan 10 desa wisata terbaik berdasarkan parameter yang telah ditetapkan diantaranya aktivitas digital, kualitas produk wisata, serta konsistensi dalam mengikuti pelatihan dan pendampingan. Desa wisata terpilih akan memperoleh berbagai manfaat tambahan, seperti kolaborasi pemasaran dan pembuatan desain promosi wisata, iklan digital melalui Meta Ads.

Berikut daftar desa wisata terbaik:

1. Desa Jalatrang, Kec. Cipaku, Kab. Ciamis, Jawa Barat

2. Desa Ketapanrame, Kec Trawas, Kab Mojokerto, Jawa Timur

3. Desa Bojongkulur, Kec Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat

4. Desa Sriwulan, Kec Limbangan, Kab Kendal, Jawa Tengah

5. Desa Hendrosari, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur

6. Desa Waluran Mandiri, Kec. Waluran, Kab. Sukabumi, Jawa Barat