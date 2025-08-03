Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Perbedaan Kartu PKH dan KKS di Program Bansos Pemerintah

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |21:25 WIB
Ini Perbedaan Kartu PKH dan KKS di Program Bansos Pemerintah
Ini Perbedaan Kartu PKH dan KKS di Program Bansos Pemerintah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini perbedaan kartu PKH dan KKS di program bansos Pemerintah. Kementerian Sosial (Kemensos) masih terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) termasuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH).

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan PKH sering dianggap sama, namun keduanya sebenarnya memiliki perbedaan penting dari segi bentuk bantuan, mekanisme, dan tujuan penggunaan.

Berikut ini perbedaan kartu PKH dan KKS di program bansos Pemerintah seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (3/8/2025).

Apa Bedanya KKS dan PKH?

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu elektronik yang diberikan kepada keluarga miskin untuk mengakses berbagai jenis bantuan sosial dari pemerintah. KKS menyimpan data lengkap tentang kondisi keluarga penerima manfaat dan berfungsi sebagai alat untuk memperoleh bantuan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan pangan non-tunai, dan akses pendanaan mikro bagi pelaku usaha kecil.

Sementara, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Sasaran PKH adalah keluarga miskin yang memiliki anggota rumah tangga rentan seperti anak usia sekolah, ibu hamil, balita, penyandang disabilitas berat, dan lansia. Bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima dan dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi.

Perbedaan Bentuk Bantuan

KKS bersifat sebagai alat akses ke berbagai program bantuan, termasuk dukungan modal usaha kecil. Keluarga penerima dapat memanfaatkannya untuk memperoleh fasilitas kredit atau bantuan pangan.

Sedangkan PKH fokus pada pemberian uang tunai secara langsung. Tujuannya untuk meringankan beban ekonomi dan mendorong perubahan perilaku keluarga penerima agar lebih memperhatikan aspek kesehatan dan pendidikan anak. Selain itu, PKH juga menyediakan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian keluarga penerima.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175072/bansos_di_oktober_2025-24VH_large.png
Anda Termasuk Kategori Penerima Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025? Ini Cara Cek dan Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174807/bansos_pkh-n3gx_large.png
Bansos Rp600.000 Cair di Oktober 2025, Cek Link Resmi hingga Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174806/bansos_pkh-egtC_large.jpg
Apakah Anda Termasuk Kategori Penerima Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174814/bansos_cair-oylb_large.jpg
Tanggal Berapa Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 Cair? Ini Link dan Cara Cek Status Penerima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174269/bansos_di_oktober_2025-XPRi_large.jpg
5 Bansos Cair di Oktober 2025, Cek Siapa Saja Penerimanya  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173814/bansos_di_oktober_2025-4agF_large.jpg
Nama Kamu Termasuk Penerima Bansos Rp600.000 di Oktober 2025? Bisa Cek Ya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement