Ini Perbedaan Kartu PKH dan KKS di Program Bansos Pemerintah

JAKARTA - Ini perbedaan kartu PKH dan KKS di program bansos Pemerintah. Kementerian Sosial (Kemensos) masih terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) termasuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH).



Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan PKH sering dianggap sama, namun keduanya sebenarnya memiliki perbedaan penting dari segi bentuk bantuan, mekanisme, dan tujuan penggunaan.

Berikut ini perbedaan kartu PKH dan KKS di program bansos Pemerintah, Minggu (3/8/2025).



Apa Bedanya KKS dan PKH?



Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu elektronik yang diberikan kepada keluarga miskin untuk mengakses berbagai jenis bantuan sosial dari pemerintah. KKS menyimpan data lengkap tentang kondisi keluarga penerima manfaat dan berfungsi sebagai alat untuk memperoleh bantuan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan pangan non-tunai, dan akses pendanaan mikro bagi pelaku usaha kecil.



Sementara, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Sasaran PKH adalah keluarga miskin yang memiliki anggota rumah tangga rentan seperti anak usia sekolah, ibu hamil, balita, penyandang disabilitas berat, dan lansia. Bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima dan dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi.



Perbedaan Bentuk Bantuan



KKS bersifat sebagai alat akses ke berbagai program bantuan, termasuk dukungan modal usaha kecil. Keluarga penerima dapat memanfaatkannya untuk memperoleh fasilitas kredit atau bantuan pangan.



Sedangkan PKH fokus pada pemberian uang tunai secara langsung. Tujuannya untuk meringankan beban ekonomi dan mendorong perubahan perilaku keluarga penerima agar lebih memperhatikan aspek kesehatan dan pendidikan anak. Selain itu, PKH juga menyediakan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian keluarga penerima.