Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jetstar Tutup Operasi Usai 20 Tahun

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |07:49 WIB
Jetstar Tutup Operasi Usai 20 Tahun
Jetstar Berhenti Beroperasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Maskapai penerbangan Jetstar Asia resmi menghentikan seluruh operasionalnya di kawasan Asia Tenggara. Termasuk Indonesia usai mengudara selama lebih dari dua dekade. 

Penerbangan terakhir Jetstar Asia lepas landas dari Bandara Changi, Singapura menuju Kuala Lumpur dengan nomor penerbangan 3K685 pada Kamis (31/7/2025).

Dikutip dari CNA, momen perpisahan itu menjadi hari penuh emosi bagi para kru dan staf darat yang telah lama mengabdi. Sejumlah pegawai berkumpul di terminal keberangkatan untuk melepas rekan-rekan mereka yang menjalani penerbangan terakhir. 

"Saya masih tidak percaya ini hari terakhir saya di Jetstar Asia. Saya ingin meninggalkan kesan terbaik pada penerbangan terakhir saya, mungkin juga jadi akhir karier saya di udara," kata Jocelyn Chow (61), pramugari senior yang telah bekerja selama 13 tahun, Senin (4/8/2025).

Pramugari lainnya Flora Foo yang telah 14 tahun meniti karier di Jetstar Asia, mengenang hubungan personal antara kru dan penumpang. 

"Kami bukan hanya mengantar orang dari satu titik ke titik lain. Hal-hal kecil, seperti ucapan terima kasih dari penumpang, sangat berarti bagi kami," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174794/phk-Y3We_large.jpg
Korban PHK di Indonesia Tembus 44.433 Orang Sepanjang Januari-Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173308/pegawai_bbm_shell-ZrMi_large.jpg
PHK Massal Imbas Kebijakan Impor BBM? Ini Penjelasan Shell 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170389/bahlil-yK3M_large.jpg
Heboh Shell PHK Karyawan Imbas Stok BBM Kosong, Bahlil: Kalau Kurang Beli ke Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3169002/phk-qxF8_large.png
Heboh Isu PHK Massal, Gudang Garam: 309 Karyawan Pensiun Sukarela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168895/phk-Ifgk_large.jpg
Heboh Gudang Garam PHK Massal, Ternyata Ada Tawaran Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168767/industri_rokok-4ozX_large.jpg
308 Pekerja Kena PHK di Gudang Garam, Rokok Ilegal Jadi Biang Kerok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement