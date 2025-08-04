Advertisement
SMART MONEY

Rekening Nganggur Diblokir PPATK, BRI Pastikan Dana Nasabah Aman

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |10:55 WIB
Rekening Nganggur Diblokir PPATK, BRI Pastikan Dana Nasabah Aman
Rekening Nganggur Diblokir PPATK, BRI Pastikan Dana Nasabah Aman (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menegaskan uang nasabah di rekening yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tetap aman,

"Terkait dengan adanya kebijakan rekening dormant ini, BRI juga memastikan dana dan rekening nasabah tetap aman," kata Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Selain itu, Hendy menjelaskan bahwa BRI juga terus mengedukasi nasabah untuk menggunakan layanan perbankan secara tepat dan aman, antara lain dengan tetap aktif bertransaksi dan memonitor rekening miliknya, serta tidak menyalahgunakan rekening untuk tujuan yang melanggar hukum.

"Namun demikian, nasabah juga diharapkan untuk selalu memperbarui data kontak agar dapat menerima notifikasi secara tepat waktu dan menjaga komunikasi dengan pihak bank," kata Hendy.

Hendy menambahkan, BRI berkomitmen untuk mematuhi regulasi dan melaksanakan apa yang menjadi concern dari regulator, dalam melaksanakan penghentian transaksi atas rekening dormant. Adanya kebijakan penghentian sementara rekening dormant sebagai upaya melindungi sistem keuangan nasional dari potensi penyalahgunaan. 

"BRI berkomitmen untuk menjalankan kebijakan regulator," kata Hendy.

 

