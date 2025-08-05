Indahmesin Hadirkan Mesin Retort Berkualitas Tinggi dengan Data Logger Sesuai Arahan BPOM

MALANG - Indahmesin terus berinovasi untuk menyediakan solusi terbaik bagi industri pangan di Indonesia. Dikenal sebagai penyedia mesin retort terkemuka, Indahmesin berkomitmen untuk mendukung berbagai sektor industri dalam menjaga kualitas dan keamanan produk mereka melalui teknologi sterilisasi yang canggih.

Mesin retort yang diproduksi oleh Indahmesin dirancang untuk menjawab kebutuhan industri pangan yang semakin meningkat, dengan memastikan produk tetap awet (memperpanjang masa simpan dalam suhu ruang/ tanpa freezer) dan aman tanpa mengorbankan nilai gizi dan rasa.

Mesin Retort Indahmesin: Solusi Teknologi Sterilisasi Terkini

Mesin retort Indahmesin dilengkapi dengan panel kontrol otomatis, memungkinkan pengoperasian yang lebih mudah dan proses sterilisasi yang lebih efisien. Proses sterilisasi dilakukan dengan memanaskan produk pada suhu 121°C di dalam bejana tahan panas, dengan tekanan 10-30 psi.

Proses ini sangat efektif dalam memusnahkan bakteri patogen berbahaya seperti Clostridium Botulinum, E. Coli, serta bakteri pembusuk lainnya, sehingga produk pangan tetap steril dan aman dikonsumsi.

Tak hanya itu, mesin retort Indahmesin juga dilengkapi dengan data logger, yang memantau dan mencatat data secara otomatis selama proses sterilisasi.

Fitur ini sangat penting untuk memenuhi standar regulasi yang ketat seperti BPOM. Data logger juga memastikan bahwa semua parameter yang diperlukan untuk keamanan produk dapat terpantau dengan mudah dan akurat, memberikan transparansi penuh dalam proses produksi.

Keunggulan Mesin Retort Indahmesin: Menjamin Kualitas dengan Standar Internasional

Indahmesin mengutamakan kualitas dan keamanan dalam setiap mesin yang diproduksi. Berikut adalah beberapa keunggulan yang membedakan mesin retort Indahmesin dari produk lainnya:

1. Bahan Stainless Steel SUS304