HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Konsisten Terapkan GCG dalam Bisnis Perusahaan

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |14:41 WIB
BRI Konsisten Terapkan GCG dalam Bisnis Perusahaan
JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). 

Hal ini dibuktikan dengan mendapatkan penghargaan prestisius sekaligus dalam ajang ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024, yaitu sebagai TOP 5 Public Listed Companies (PLC) Indonesia dan ASEAN Asset Class PLC.

Direktur Human Capital & Compliance BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto menyampaikan apresiasinya atas capaian ini. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi BRI dalam menanamkan nilai-nilai GCG pada setiap proses bisnis perusahaan.

“BRI secara konsisten memastikan penerapan GCG yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh lini organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga seluruh Insan BRILian. Hal ini menjadi landasan penting bagi BRI untuk terus tumbuh secara berkelanjutan, memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, serta memperkuat kontribusi kami terhadap perekonomian nasional,” kata Solichin di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Solichin menambahkan bahwa BRI akan terus mengakselerasi penguatan tata kelola perusahaan sesuai standar (best practice) di tingkat nasional, regional maupun internasional. 

Dengan tata kelola yang kokoh, BRI berkomitmen untuk menjadi institusi keuangan yang andal, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
GCG Award GCG BBRI BRI
