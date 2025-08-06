Waspada Modus Penipuan Mengatasnamakan Mitra10, Ini Tips Validasi Informasi Resminya

JAKARTA - Sebagai destinasi belanja kebutuhan rumah, Mitra10 menyediakan beragam produk berkualitas, mulai dari bahan bangunan, keramik, perlengkapan kamar mandi, hingga perkakas rumah tangga. Anda bisa berbelanja dengan nyaman melalui berbagai toko Mitra10 yang tersebar di banyak lokasi, atau secara daring melalui aplikasi Mitra10 maupun situs web resmi kami di Mitra10.com.

Untuk pembayaran, Mitra10 memiliki prosedur yang jelas. Khusus untuk transfer, pastikan Anda hanya melakukan pembayaran ke rekening resmi atas nama PT Catur Mitra Sejati Sentosa. Ini adalah salah satu langkah penting untuk memastikan transaksi Anda aman dan terhindar dari penipuan. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi call center Mitra10 di setiap toko atau melalui kanal resminya.

Cek Kebenaran Promo dengan Memantau Kanal Resmi Mitra10

Mitra10 sering mengadakan berbagai promo menarik untuk para pelanggan setianya. Biasanya, Mitra10 sering mengadakan promo dalam bentuk diskon langsung untuk produk-produk tertentu, mulai dari keramik, cat, hingga perkakas rumah tangga.

Selain itu, ada juga promo cashback yang memungkinkan Anda mendapatkan kembali sebagian uang dari total belanja. Promo-promo ini bisa Anda dapatkan baik saat berbelanja langsung di toko maupun melalui platform online Mitra10. Informasi mengenai promo ini juga selalu disebarkan melalui kanal resmi Mitra10, seperti situs web, media sosial, dan aplikasi.

Penting untuk selalu memverifikasi kebenaran sebuah informasi promosi. Jika Anda menerima informasi promo dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan, jangan langsung percaya. Selalu cek kembali di official channel Mitra10 untuk memastikan promo tersebut valid.

Tips Verifikasi Informasi dan Menghindari Penipuan Berkedok Mitra10