Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Waspada Modus Penipuan Mengatasnamakan Mitra10, Ini Tips Validasi Informasi Resminya

Atik Untari , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |21:13 WIB
Waspada Modus Penipuan Mengatasnamakan Mitra10, Ini Tips Validasi Informasi Resminya
Waspada modus penipuan mengatasnamakan Mitra10. (Foto: dok Mitra10)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai destinasi belanja kebutuhan rumah, Mitra10 menyediakan beragam produk berkualitas, mulai dari bahan bangunan, keramik, perlengkapan kamar mandi, hingga perkakas rumah tangga. Anda bisa berbelanja dengan nyaman melalui berbagai toko Mitra10 yang tersebar di banyak lokasi, atau secara daring melalui aplikasi Mitra10 maupun situs web resmi kami di Mitra10.com.

Untuk pembayaran, Mitra10 memiliki prosedur yang jelas. Khusus untuk transfer, pastikan Anda hanya melakukan pembayaran ke rekening resmi atas nama PT Catur Mitra Sejati Sentosa. Ini adalah salah satu langkah penting untuk memastikan transaksi Anda aman dan terhindar dari penipuan. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi call center Mitra10 di setiap toko atau melalui kanal resminya.

Cek Kebenaran Promo dengan Memantau Kanal Resmi Mitra10

Mitra10 sering mengadakan berbagai promo menarik untuk para pelanggan setianya. Biasanya, Mitra10 sering mengadakan promo dalam bentuk diskon langsung untuk produk-produk tertentu, mulai dari keramik, cat, hingga perkakas rumah tangga. 

Selain itu, ada juga promo cashback yang memungkinkan Anda mendapatkan kembali sebagian uang dari total belanja. Promo-promo ini bisa Anda dapatkan baik saat berbelanja langsung di toko maupun melalui platform online Mitra10.  Informasi mengenai promo ini juga selalu disebarkan melalui kanal resmi Mitra10, seperti situs web, media sosial, dan aplikasi.

Penting untuk selalu memverifikasi kebenaran sebuah informasi promosi. Jika Anda menerima informasi promo dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan, jangan langsung percaya. Selalu cek kembali di official channel Mitra10 untuk memastikan promo tersebut valid.

Tips Verifikasi Informasi dan Menghindari Penipuan Berkedok Mitra10

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182147//menteri_kebudayaan_fadli_zon_bakti_negeri_untuk_pelaku_seni_dan_budaya-2u41_large.jpeg
Hadiri Bakti Negeri untuk Pelaku Seni dan Budaya, Fadli Zon: Budaya Harus Jadi Engine of Growth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182146//ilustrasi_hutan_tanaman_industri-evD4_large.jpg
Wood Pellet Gorontalo Bebas dari Deforestasi, Pemerintah Tegaskan Legal dan Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181969//shopeepay-Xzyx_large.jpeg
ShopeePay Sambut 11.11 Berikan Gratis Biaya Admin hingga Bayar Cuma Seribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181963//seminar_nasional_road_to_hari_ritel_nasional-QPXp_large.jpeg
Ritel dan UMKM Bersanding, Bukan Bersaing: Aprindo Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181959//tugu_insurance_pertahankan_kinerja_solid-RwF1_large.jpg
Tugu Insurance Pertahankan Kinerja Solid di Tengah Dinamika Industri Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3181931//kementerian_kebudayaan-Muq7_large.jpg
Kementerian Kebudayaan Siap Gelar Forum Strategis Kebudayaan Negara-negara Pasifik dalam IPACS 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement