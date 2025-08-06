Data Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025 Bikin Kaget

JAKARTA - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan menyatakan ada kejanggalan dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang data pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, klaim BPS yang menyebut pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5,12 persen pada kuartal II-2025 cukup mengejutkan, mengingat sejumlah indikator ekonomi utama justru menunjukkan pelemahan.

Fadhil menyampaikan sejumlah leading indicators ekonomi nasional justru menunjukkan tren negatif, seperti pada penjualan kendaraan. Di mana secara wholesale turun 8,6 persen dan penjualan retail merosot hingga 9,5 persen dalam periode Januari hingga Juni 2025.

Selain itu, ia juga menyoroti penurunan konsumsi rumah tangga, kontraksi pada sektor manufaktur, penurunan investasi langsung (FDI) yang menyusut dari Rp217,3 triliun menjadi Rp202,2 triliun, hingga pertumbuhan kredit yang melemah serta peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Dari 12 indikator utama, mayoritas justru menunjukkan pelemahan pada triwulan II 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ungkap Fadhil dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Rabu (6/8/2025).

Dengan melihat kondisi tersebut, Fadhil memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi riil Indonesia kemungkinan berada di bawah 5 persen.