Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Data Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025 Bikin Kaget 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |15:19 WIB
Data Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025 Bikin Kaget 
Ekonomi RI Kuartal II-2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan menyatakan ada kejanggalan dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang data pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, klaim BPS yang menyebut pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5,12 persen pada kuartal II-2025 cukup mengejutkan, mengingat sejumlah indikator ekonomi utama justru menunjukkan pelemahan.

Fadhil menyampaikan sejumlah leading indicators ekonomi nasional justru menunjukkan tren negatif, seperti pada penjualan kendaraan. Di mana secara wholesale turun 8,6 persen dan penjualan retail merosot hingga 9,5 persen dalam periode Januari hingga Juni 2025.

Selain itu, ia juga menyoroti penurunan konsumsi rumah tangga, kontraksi pada sektor manufaktur, penurunan investasi langsung (FDI) yang menyusut dari Rp217,3 triliun menjadi Rp202,2 triliun, hingga pertumbuhan kredit yang melemah serta peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Dari 12 indikator utama, mayoritas justru menunjukkan pelemahan pada triwulan II 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ungkap Fadhil dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Rabu (6/8/2025).

Dengan melihat kondisi tersebut, Fadhil memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi riil Indonesia kemungkinan berada di bawah 5 persen. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181626/menko_airlangga-7wBO_large.PNG
Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,2 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181565/menko_airlangga-FU9C_large.JPG
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025, Ini Respons Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100/sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180254/indomaret-eA1w_large.jpeg
Kemenko PM Tegaskan Tak Matikan Indomaret dan Alfamart
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179280/debt_collector-nNGl_large.jpg
Bolehkah Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan di Jalanan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179274/ekonomi_kreatif-lOHe_large.jpg
Hekrafnas 2025, Wamenekraf: Bisa Naikkan Ekonomi Kreatif Indonesia 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement