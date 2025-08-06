Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyeberangan Ajibata-Ambarita Diperkuat Jelang Aquabike dan F1 Powerboat di Danau Toba

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |15:37 WIB
Penyeberangan Ajibata-Ambarita Diperkuat Jelang Aquabike dan F1 Powerboat di Danau Toba
Penyeberangan Ajibata-Ambarita Diperkuat Jelang Aquabike dan F1 Powerboat di Danau Toba (Foto: ASDP)
A
A
A

JAKARTA - Layanan kapal penyeberangan Ajibata–Ambarita diperkuat jelang Aquabike Jetski World Championship pada 13–17 Agustus 2025 dan F1H2O World Championship atau Formula 1 Powerboat pada 22–24 Agustus 2025 di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

Hal ini bertujuan memperlancar pergerakan wisatawan, masyarakat lokal, serta distribusi logistik dan material pendukung kegiatan di sekitar kawasan event.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menegaskan kehadiran ini bukan semata sebagai operator transportasi penyeberangan, melainkan bagian dari ekosistem pembangunan pariwisata nasional.

“ASDP hadir sebagai penggerak konektivitas wilayah dan katalis pertumbuhan ekonomi lokal. Kami mendukung penuh mobilitas masyarakat dan wisatawan selama event internasional ini berlangsung, serta siap memperkuat konektivitas antarwilayah di Danau Toba demi menyukseskan agenda pariwisata nasional,” ujar Heru di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Heru juga menekankan bahwa event internasional seperti Aquabike dan F1 Powerboat menjadi ajang pembuktian kesiapan Indonesia dalam menyambut wisatawan dunia melalui infrastruktur publik yang andal. “Dukungan kami pada konektivitas kawasan ini tidak hanya berdampak pada kelancaran kegiatan, tetapi juga menguatkan citra Danau Toba sebagai destinasi unggulan kelas dunia,” lanjutnya.

Dalam mendukung kelancaran layanan penyeberangan Ajibata–Ambarita, ASDP mengoperasikan dua kapal utama, yakni KMP Ihan Batak (546 GT, kapasitas 280 penumpang) dan KMP Pora-Pora (462 GT, kapasitas 180 penumpang). Layanan dimulai pukul 06.30 WIB dengan trip pertama pukul 07.30 WIB, berakhir sekitar pukul 21.15 WIB. Jadwal operasional akan disesuaikan secara dinamis jika terjadi lonjakan permintaan selama event berlangsung.

 

Telusuri berita finance lainnya
