HOME FINANCE PROPERTY

Tambah Kuota FLPP 25.000 Unit pada Program 3 Juta Rumah, Ini Pesan Dirut BRI

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |10:49 WIB
Tambah Kuota FLPP 25.000 Unit pada Program 3 Juta Rumah, Ini Pesan Dirut BRI
Rumah Subsidi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI jalin kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP Tapera.

BRI mendapatkan mandat untuk menyalurkan tambahan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada tahun 2025.

BRI dipercaya menyalurkan FLPP sebanyak 25.000 unit, meningkat sebesar 7.300 unit dari kuota sebelumnya yang berjumlah 17.700 unit. 

Penambahan kuota ini menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah, dengan tujuan menyediakan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan dengan adanya Penandatanganan MoU & Akad Massal ini, backlog  kepemilikan perumahan diharapkan semakin kecil sehingga semakin banyak masyarakat yang hidup dengan lebih nyaman dan sejahtera.

“Kami terus berupaya mengekspansi program ini agar penyalurannya dapat terserap maksimal sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian. Tentunya kami juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap prosesnya, agar bisnis tetap tumbuh sehat,” ujarnya. 

 

1 2
