Wall Street Dua Arah, Isu Pengganti Jerome Powell oleh Christopher Waller Jadi Sorotan

Wall Street berakhir bervariasi pada perdagangan Kamis waktu setempat. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA — Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street berakhir bervariasi pada perdagangan Kamis waktu setempat. Investor kini mencermati kabar pergantian Ketua Federal Reserve.

Melansir Investing, Jumat (8/8/2025), Dow Jones Industrial Average turun 224,48 poin atau 0,51% menjadi 43.968,64. S&P 500 melemah 5,06 poin atau 0,08% ke 6.340,00. Sementara Nasdaq Composite justru menguat 73,27 poin atau 0,35% menjadi 21.242,70.

Sepanjang pekan ini, ketiga indeks utama masih mencatat kenaikan berkat laporan keuangan kuartalan yang umumnya positif.

Hingga sebelum perdagangan Kamis, S&P 500 sudah naik 1,7%, Nasdaq menguat 2,5%, dan Dow Jones bertambah 1,4%.

Dari sisi politik dan kebijakan moneter, Bloomberg melaporkan bahwa Gubernur Federal Reserve Christopher Waller menjadi kandidat kuat pengganti Jerome Powell sebagai Ketua The Fed.

Penasihat Presiden Donald Trump disebut mengapresiasi pendekatan Waller yang menekankan pada proyeksi ke depan, serta pengetahuannya yang mendalam mengenai sistem internal bank sentral AS.