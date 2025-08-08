Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Sulap Limbah Pertanian Jadi Sumber Energi Terbarukan, RI Perkuat Ekosistem Biomassa 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |09:56 WIB
Sulap Limbah Pertanian Jadi Sumber Energi Terbarukan, RI Perkuat Ekosistem Biomassa 
Pemanfaatan ekosistem energi berbasis biomassa untuk pembangkit listrik. (foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - Pengembangan energi bersih terus dilakukan. Salah satunya pemanfaatan ekosistem energi berbasis biomassa untuk pembangkit listrik.

Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir mengatakan, pihaknya menargetkan pemanfaatan biomassa 3 juta ton pada tahun 2025.

"Target kami di tahun 2025 adalah mencapai pemanfaatan biomassa sebesar 3 juta ton, naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya" ujar Hokkop di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Pengembangan biomassa ini dilakukan melalui kerjasama PLN EPI dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk pengembangan potensi daerah dalam mendukung transisi energi dan pencapaian target Net Zero Emission.

Hal ini menjadi langkah awal kolaborasi strategis dalam membangun ekosistem energi berbasis biomassa, khususnya di daerah dengan potensi pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang melimpah, seperti Indramayu. 

Nota Kesepahaman ini mendorong sinergi yang lebih erat antara PLN EPI dan Pemerintah Daerah Indramayu dalam mendukung ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.

Dia menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam pengembangan ekosistem biomassa nasional.

"Melalui kolaborasi ini, kami mendorong pemanfaatan limbah pertanian, limbah kehutanan, dan sampah perkotaan sebagai bahan baku yang akan digunakan dalam program cofiring PLTU," katanya.

Lebih lanjut, Hokkop menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan PLN EPI dalam pemanfaatan biomassa tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis operasional, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat lokal, antara lain melalui pemanfaatan lahan kritis dan marginal yang belum produktif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182203//pembangkit_listrik-m0iO_large.jpg
Mendorong Infrastruktur Berkelanjutan: Sinergi Paiton Energy dan Pemkab Probolinggo melalui Inovasi FABA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181669//pembangkit_listrik-SFWC_large.jpg
Pasok Listrik ke KEK, PLTBg Sei Mangkei Turunkan Emisi Setara 8.000 Mobil Bensin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181193//listrik-DK7q_large.jpg
Seluruh Wilayah Indonesia Terang Benderang Paling Lambat 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180972//listrik-gTIx_large.jpg
Apakah Tarif Listrik November 2025 Naik Atau Tidak? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180578//gas-0LP7_large.jpg
Progres Proyek Pipa WNTS, Salurkan Gas Bumi dari Natuna Perkuat Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180503//pembangkit_listrik-O3XM_large.jpg
RI Kembangkan BioCNG dari Limbah, Percepat Transisi Energi Nasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement