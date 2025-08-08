Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DPK BRI Tumbuh 6,7% Jadi Rp1.482 Triliun, BRImo Jadi Andalan

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |11:01 WIB
DPK BRI Tumbuh 6,7% Jadi Rp1.482 Triliun, BRImo Jadi Andalan
BRI mencatat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,7 Persen. (Foto: Okezone.com/BRI)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,7% secara year-on-year (yoy), menjadi Rp1.482,12 triliun. Komposisi dana murah atau CASA sendiri mencapai 65,5% dari total DPK, tumbuh double digit sebesar 10,60% yoy. Pencapaian tersebut salah satunya didorong oleh kinerja solid super app BRImo.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan, penguatan kanal digital terus diarahkan untuk mendukung strategi penghimpunan dana ritel secara berkelanjutan. Kinerja solid super app BRImo terbukti mendorong pertumbuhan dana murah, seiring dengan meningkatnya kepercayaan dan preferensi nasabah terhadap layanan digital BRI.

“BRImo sebagai super app andalan BRI mencatatkan pertumbuhan positif, baik dari sisi jumlah pengguna maupun volume transaksi. Jumlah pengguna BRImo meningkat 21,2% secara tahunan (yoy) menjadi 42,7 juta user, sementara volume transaksinya naik 25,5% yoy menjadi Rp3.231,7 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kehadiran super app BRImo semakin relevan dalam memenuhi kebutuhan layanan perbankan digital masyarakat,” ungkapnya, Jumat (8/8/2025).

Pertumbuhan dana murah BRI yang solid turut berkontribusi pada penurunan Cost of Fund (CoF) pada Triwulan II-2025. Sebagai bagian dari penguatan struktur pendanaan, BRI akan mendorong pertumbuhan CASA yang sehat melalui segmentasi layanan simpanan, penyederhanaan produk, akselerasi giro, penguatan kanal digital, serta penguatan brand untuk memperkuat posisi di pasar ritel dan wholesale.

 

Topik Artikel :
Transaksi Digital CASA BRImo BBRI BRI
