HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Temui Presiden Prabowo Jelang Retret Kadin 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |12:07 WIB
Pengusaha Temui Presiden Prabowo Jelang Retret Kadin 
Kadin Indonesia Berangkat Retret ke Magelang. (Foto: Okezone.com/Kadin)
A
A
A

JAKARTA – Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan melakukan kunjungan ke kediaman Presiden Prabowo Subianto, di Hambalang, sebelum menjalani retret yang digelar di Magelang.

"Hari ini hari spesial, 8 Agustus, menuju peringatan HUT Kemerdekaan ke-80. Tadi pagi kita dapat konfirmasi, insya Allah jam 3 sore kita akan diterima oleh Presiden Prabowo," kata Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, di Lanud Halim, Jumat (8/8/2025).

Anindya menjelaskan, rombongan akan berangkat menggunakan bus yang telah disiapkan dari Lanud Halim menuju Hambalang sebelum masuk waktu salat Jumat.

"Jam 11 nanti disiapkan bus di belakang kita. Kita sama-sama ke Uppercliff, dekat dengan tempat beliau. Di sana kita bisa salat dan menikmati makanan kecil," ujarnya.

Menurutnya, sekitar pukul 13.00–14.00 WIB rombongan akan diterima di kediaman Presiden di Hambalang. Agenda pertemuan diperkirakan berlangsung sekitar satu jam, namun bisa lebih lama jika ada kesempatan dialog.

"Nanti kita koordinasikan lagi alur acaranya. Entah nanti pengarahannya singkat kurang lebih sejam, atau lebih dari itu, yang jelas nanti akan ada kesempatan untuk berdialog," tutur Anindya.

 

1 2
