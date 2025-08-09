Sri Mulyani Ungkap Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Meningkat untuk 200 Sekolah

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan alokasi anggaran Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mencapai Rp7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Untuk tahun depan, Bendaraha Negara menyiapkan anggaran operasional untuk 200 Sekolah Rakyat. Namun, besaran anggaran yang disiapkan tidak disampaikannya.

"Tahun ini sekitar Rp7 triliun untuk Kemensos maupun Kemen PU tidak semuanya di beliau, guru ada di Kemendikdasmen, ini kolaborasi semua. Tahun depan meningkat karena operatingnya satu tahun untuk 200 sekolah yang akan berjalan," ujar Sri Mulyani usai meninjau fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025).

"Ya nanti seluruhnya, kalau anggaran keseluruhan, tapi tidak semuanya di Kemensos makanya kalau Pak Mensos bilang anggarannya sekian, anggaran di PU berbeda," tambahnya.