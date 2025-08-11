Cair Bulan Ini, Berikut Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 2025

JAKARTA - Sejumlah program bantuan sosial (bansos) masih disalurkan hingga bulan ini, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap ketiga tahun 2025. Penyaluran bantuan tahap ini dilakukan pada Juli, Agustus, dan September 2025.

Khusus bagi penerima BPNT, setiap keluarga berhak mendapatkan Rp200.000 per bulan yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga total bantuan mencapai Rp600.000.

Penyaluran bansos dilaksanakan dalam empat tahap setiap tahun, dimana setiap tahap mencakup periode tiga bulan.

Berikut jadwal pencairan banson PKH dan BPNT 2025:

- Tahap 1: Januari–Maret

- Tahap 2: April–Juni

- Tahap 3: Juli–September

- Tahap 4: Oktober–Desember

Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos secara online melalui dua cara, yaitu lewat situs resmi Kemensos atau menggunakan aplikasi Cek Bansos. Berikut cara cek bansos lewat website resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos.