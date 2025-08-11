Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cair Bulan Ini, Berikut Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 2025 

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |05:07 WIB
Cair Bulan Ini, Berikut Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 2025 
Bansos Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah program bantuan sosial (bansos) masih disalurkan hingga bulan ini, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap ketiga tahun 2025. Penyaluran bantuan tahap ini dilakukan pada Juli, Agustus, dan September 2025.

Khusus bagi penerima BPNT, setiap keluarga berhak mendapatkan Rp200.000 per bulan yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga total bantuan mencapai Rp600.000.

Penyaluran bansos dilaksanakan dalam empat tahap setiap tahun, dimana setiap tahap mencakup periode tiga bulan. 

Berikut jadwal pencairan banson PKH dan BPNT 2025:

- Tahap 1: Januari–Maret

- Tahap 2: April–Juni

- Tahap 3: Juli–September

- Tahap 4: Oktober–Desember

Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos secara online melalui dua cara, yaitu lewat situs resmi Kemensos atau menggunakan aplikasi Cek Bansos. Berikut cara cek bansos lewat website resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182945/bansos_online-tVi0_large.jpg
Ini Cara Cek Desil Bansos Online 2025 di Situs Resmi Kemensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181942/bansos_cair-tGYz_large.jpg
Ini Link Resmi dan Cara Cek Pencairan Bansos PKH dan BPNT di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181089/wamensos_soal_penerima_bansos_dipangkas-RmBM_large.jpg
Penerima Bansos Dipangkas hingga 2 Juta Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180305/bansos_di_oktober_2025-GgX4_large.png
Inilah Ciri-Ciri KTP Penerima dan Tanda Bansos Oktober 2025 Sudah Cair 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177723/bansos-SYxH_large.jpg
Tanda-Tanda Bansos PKH-BPNT Oktober 2025 Sudah Siap Cair, Cek di Sini Link dan Nominalnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement