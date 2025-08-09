Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 2025, Cair Bulan Ini

Najwa Aulia Taufik , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |06:05 WIB
Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 2025, Cair Bulan Ini
Sejumlah Bantuan Sosial (bansos) masih dicairkan hingga bulan ini. (Foto: okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Sejumlah Bantuan Sosial (bansos) masih dicairkan hingga bulan ini, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 3 tahun 2025. Pencairan tahap ini berlangsung pada periode Juli, Agustus, dan September 2025.

Bagi penerima BPNT, bantuan yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dicairkan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga totalnya mencapai Rp600.000.

Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT 2025

Penyaluran bansos dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya, masing-masing mencakup tiga bulan:

- Tahap 1: Januari–Maret

- Tahap 2: April–Juni

- Tahap 3: Juli–September

- Tahap 4: Oktober–Desember

Cara Mengecek Penerima Bansos PKH dan BPNT

Masyarakat dapat memastikan status penerimaan bansos melalui dua cara online, baik lewat situs resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos.

Melalui Website Resmi Kemensos:

- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id

- Isi alamat sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)

- Masukkan nama lengkap sesuai KTP

- Ketik kode captcha yang tersedia

- Klik tombol Cari Data

Sistem akan menampilkan informasi apakah nama Anda termasuk penerima PKH atau BPNT tahap 3 tahun 2025.

 

