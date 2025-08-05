Bansos PKH dan BPNT Cair Agustus 2025, Ini Cara Cek Penerima Pakai HP Dapat Rp600.000

JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahap 3 tahun 2025. Pencairan bansos tahap 3 berlangsung selama tiga bulan, yaitu Juli, Agustus dan September 2025. Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bansos akan mendapatkan bantuan hingga Rp600.000.

Penerima bansos BPNT memperoleh Rp200.000 per bulan, karena pencairannya dilakukan per tahap setiap tiga bulan, maka total bantuan yang diterima mencapai Rp600.000. Sementara, besaran bansos PKH bervariasi tergantung kategori penerima. Biasanya mulai dari Rp225.000 hingga Rp750.000 per tahap.

Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahun 2025

- Tahap 1: Januari–Maret

- ⁠Tahap 2: April–Juni

- ⁠Tahap 3: Juli–September

- ⁠Tahap 4: Oktober–Desember

Saat ini pencairan bansos sudah memasuki tahap ketiga. Penting bagi masyarakat untuk segera mengecek data yang terdaftar sebagai penerima bansos PKH atau BPNT pada Agustus 2025.

Berikut dua cara mudah untuk mengecek penerima bansos secara online.

1. Cek Bansos via Website Resmi Kemensos

Masyarakat bisa langsung mengakses situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id dengan langkah sebagai berikut.

- Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id

- ⁠Masukkan data wilayah sesuai KTP: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan

- Ketik nama lengkap sesuai KTP

- Masukkan kode captcha yang muncul

- Klik tombol "Cari Data"

Sistem akan menampilkan status nama Anda termasuk dalam daftar penerima bantuan tahap 3 tahun 2025.

2. Cek Melalui Aplikasi Cek Bansos

Alternatif lain adalah menggunakan aplikasi Cek Bansos resmi dari Kemensos. Aplikasi ini tersedia di Google Play Store dan App Store. Berikut langkah-langkahnya:

- Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store atau App Store

- Buka aplikasi tanpa perlu login

- Pilih menu “Cek Bansos” dan masukkan data yang diminta sesuai KTP

- Cek status apakah Anda termasuk penerima PKH dan BPNT tahap 3

- Hasil pengecekan akan langsung muncul jika Anda termasuk dalam daftar penerima

Jika Anda terdaftar sebagai penerima, akan muncul informasi seperti:

- Nama penerima

- Usia Jenis bantuan: PKH atau BPNT

- Status: YA (aktif) atau TIDAK

- Periode pencairan bantuan

Jika tertulis “YA”, artinya Anda berhak menerima bantuan dan tinggal menunggu pencairan.